Nakon velikog skandala i javnih optužbi kako ju je Goran Ratković Rale pretukao, Ana Nikolić donela je konačnu odluku da nikada više ne želi da se pomiri sa njim! Kako pišu mediji, pevačica je rešila da preseče sve veze sa kompozitorom i da zauvek stavi tačku na burnu vezu.

Njen prijatelj je otkrio da mu više ne šalje ni poruke, jer ga je blokirala svuda gde je mogla.

„Blokirala ga je na svim mrežama, promenila broj telefona i jasno poručila da je završila sa njim. Poslednja kap koja je prelila čašu bile su njegove izjave u javnosti i to što je pominjao njenu ćerku. Išao je na to da joj se oduzme ćerka, nije to uradio namerno, ali je ostavio prostora da ljudi pomisle kako ona nije dobra majka“, ispričao je izvor blizak pevačici.

Sve uspomene bacila u kontejner

„Ana je i dalje besna i razočarana, bacila je sve poklone koje joj je kupio i stvari koje je Rale ostavio u njenom stanu. Nije htela da ostavi niti jednu uspomenu. Bukvalno je spakovala sve u kese i izbacila na ulicu pored kontejnera. Rekla je da joj ne treba ni nakit, ni garderoba, ništa što je podseća na njega. Želi da krene ispočetka i da više nikada ne dozvoli da joj neko uništava život. Ona je sada fokusirana na sebe, karijeru i na ćerku Taru. Jasno je stavila do znanja da Rale više nije deo njenog života i da će se boriti da sve ružno ostavi iza sebe. I dalje je povređena, ali i odlučna da nikada ne napravi istu grešku. Rekla je svim bliskim ljudima: „Nikad više sa Raletom!“ i svi veruju da će ovaj put održati reč", rekao je izvor.

Inače, pevačica je pre nekoliko dana objavila sliku svog bivšeg muža Raste sa njihovom ćerkom Tarom, pa je i time potvrdila kako je Rale bio samo prolazna epizoda u njenom životu. Iako je bila u lošim odnosima sa Rastom, njih dvoje su sada, kako smo saznali, izgladili sve nesporazume i sada ponovo pričaju i razumeju se.