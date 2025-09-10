Slušaj vest

Ana Radulović nakon kraha braka i dalje veruje u ljubav, a priznaje i da želi još dece.

Voditeljka se razvela nakon deset godina braka od pevača Mirčeta Radulovića, a kako sama navodi, volela bi da se uda ponovo.

Nova ljubav

- Nikad ne znamo šta nosi dan, a šta noć, svakako bih volela da imam još dece - kaže Ana, a na pitanje da li bi opet stala na ludi kamen, zagonetno odgovara:

- Mogu samo da vam kažem da verujem u ljubav! Mada, jednom sam se našalila da su mi više prilazili udvarači dok sam bila u braku, ali sada shvatam da to zapravo nije bila šala...

"Obradovala bih se ako bi se moj bivši muž oženio"

Bivši muž Ane Radulović je našao novu devojku, a ona je otkrila da li bi mu čestitala ukoliko odluči da se oženi.

- U korektnim smo odnosima i naravno da bih mu čestitala! Naši putevi su se razišli, ali bih se njegovoj sreći uvek obradovala - kaže Ana i dodaje da posle razvoda nije potražila pomoć psihoterapeuta, kao što to čine mnoge žene.

- Nisam potražila stručnu pomoć iako sam imala veoma težak period, koji sam ostavila iza sebe... Oduvek sam sama sebi najviše pomagala u svim životnim situacijama. Naravno, tu su i moji roditelji kojima sam neizmerno zahvalna, pored njih mi zaista nije naporno da sve uskladim.

- Moj krug prijatelja je mali, i to su uglavnom ljudi koji nisu poznati javnosti. Nijedno prijateljstvo se nije ugasilo zbog mog razvoda. Čujem se i družim s istim ljudima kao i Mirče, svi oni znaju da smo on i ja u sjajnim odnosima.

Elita počinje 13. septembra

Ana Radulović će i ove godine voditi rijaliti koji počinje u 13. septembra.

- Radujem se kao nikad pre! Svaka sezona je oborila rekord gledanosti, ali mislim da će ova pomeriti baš sve granice. Uzbuđena sam i sigurna da i gledaoci jedva čekaju subotu. Nekad imam osećaj da sam i sama učesnica "Elite", ali zasad uživam da budem deo rijalitija na ovaj način. Toliko sam ušla u srž da se dešavalo da zaplačem zbog nekih situacija u rijalitiju - kaže Ana i otkriva da dobija pretnje od fanova učesnika rijalitija:

Foto: ATAIMAGES

- Nas voditelje ljudi osuđuju samo zato što im se ne sviđa šta pitamo nekog učesnika ili kako vodimo emisije. Ipak, bila sam svesna da će biti toga kada sam ulazila u ovaj posao i trudim se da me to ne pogađa.

Kurir/Informer

