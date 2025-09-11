Slušaj vest

Poznati denser Đole Đogani, nekadašnji član popularnog dvojca "Đogani Fantastiko", bio je u braku sa svojom koleginicom Slađom Delibašić.

Iz njihove ljubavi rodile su se dve ćerke, Silvija i Marinela, koje su nasledile muzički talenat svojih roditelja. Međutim, nakon što su se razveli, Đole je započeo novu životnu priču sa pevačicom Vesnom, koja mu je postala ne samo supruga, već i partnerka u muzičkoj karijeri. Njih dvoje su izgradili skladan porodični život i dobili dvoje dece – sina Adriana i ćerku Lauru.

Zabranjena ljubav

Ono što je manje poznato široj javnosti jeste da je pre Slađe i Vesne, Đole bio zaljubljen u devojku s kojom je imao "zabranjenu ljubav". Upravo ta emotivna priča iz mladosti poslužila mu je kao inspiracija za jednu od njegovih najpoznatijih pesama.

Interesantno je da je numera nastala nakon što ga je sudbina nakon četiri decenije ponovo spojila sa mladalačkom ljubavi. Taj susret bio je dirljiv i poseban, o čemu je Đole otvoreno govorio u intervjuima, otkrivajući detalje priče koja je ostavila dubok trag u njegovom životu.

1/10 Vidi galeriju Bivši supružnici Slađa Delibašić i Đole Đogani Foto: Dragana Udovičić, Nemanja Pančić, Nemanja Nikolić

"Imao sam zabranjenu ljubav iz detinjstva, ali njeni roditelji nisu hteli da nas puste da imamo našu ljubav. Njoj su toliko branili da su je na kraju udali protiv njene volje za drugoga. Sreo sam je za 8. mart, posle četrdeset godina. Nisam ni znao ko je ona, pitala me je da li može da se fotografiše sa mnom. Samo prepoznajem neke oči, ali bilo je hiljadu i više ljudi. Nekako je stala čudno i sramežljivo, kao da hoće da mi kaže, a ja žurim i želim da idem dalje. Na Fejsbuku je pustila zajedničku fotografiju i napisala: 'Hvala ti, ovo mi je želja nakon toga da te ponovo vidim'", pričao je Đole.

Pevači su zajedno stvorili svoju oazu mira Foto: Printscreen

Pesma

"Vesna je isto simpatično odreagovala na sve to, kao i ja. Tako je nastala pesma", priznao je denser.

"Snimali smo spot u Sarajevu i jedan mali segment u Beogradu. Sve je snimano oko šest dana i filmska je priča. Vesna je, inače, ovu pesmu otpevala lepo i emotivno, njen senzibilitet i suze u spotu su pravi. Nema tu laži i prevare, plakala je na setu i nismo mogli da je umirimo", priznao je Đogani.

Kurir/Mondo

Đole Đogani održao čas plesa: