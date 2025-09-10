Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije igrala je na Marakani protiv Engleske u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo i nije se mnogo proslavila. Primila je pet golova i trenutno se naša reprezentacija nalazi na trećem mestu grupe, koje ne vodi ni u baraž.

Iako naši fudbaleri nisu briljirali, poznate ličnosti domaće javne scene potrudile su se da budu viđene.

Među onima koji su pružili podršku našim fudbalerima bio je pevač Radiša Trajković Đani, koji je na meč došao u društvu sina, u beloj košulji sa podvrnutim rukavima i crnim bermudama. Dobro raspoložen bio je i njegov kolega Pavle Dejanić, dok je atmosferu svojim prisustvom uveličao i Dejan Matić.

Fudbaler Duško Tošić na tribinama se pojavio sa ćerkama Atinom i Nikom. Porodično veče na stadionu proveli su i Željko i Jovana Joksimović, koji su sa sinom Kostom zračili osmehom i pozitivnom energijom. Jovana je za ovu priliku ponela "šanel" tašnu, koja košta oko 10.000 evra, a za isti brend se odlučila i supruga našeg selektora Snežana Stojković.