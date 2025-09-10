Slušaj vest

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, jedna od prvih uspešnih blogerki kod nas, iako joj život na društvenim mrežama izgleda sređen, proputovala je pola sveta, živi u izobilju, njena životna priča nije baš tako laka i bez suza i boli.

Zorannah je, po svemu sudeći, našla svoju mirnu luku pored fudbalera Eloja Ruma, ali tu radost ne može da podeli sa roditeljima jer je mlada ostala bez njih.

Gubitak roditelja

Prvo je ostala bez oca, a 2015. godine njena majka je izgubila bitku sa opakom bolešću. U svom vlogu ispričala je kroz šta je prolazila za četiri godine koliko se njena majka borila sa karcinomom.

- Moja majka je umrla od karcinoma, i to je bolest koja ne pogađa samo tu bolesnu osobu nego celu porodicu. To je jako strašno. Meni se povraća kada pomislim, ali bukvalno. Ja sam bila jako mlada kada sam proživljavala sve to, imala sam 21 godinu kada je ona dobila dijagnozu, a 25 kada je umrla - pričala je Zorannah.

- Te četiri godine ne znam kako bih objasnila. Ja sam godinama ulazila u stan sa mentalnom spremnošću da ću je zateći na podu kada otvorim vrata, jer je to situacija koja može da se dogodi, tako se nešto slično i desilo. Četiri godine imate strah kada vam se neko ne javi na telefon. Živite sa takvim strahom i nemate pojma šta će da se dogodi i šta je sledeći dan. Sve se dogodi preko noći. Meni je jako teško da govorim o ovome. Takve stvari ne možete nikad da prebolite i ne možete nikad da se oporavite - rekla je ona sa knedlom u grlu.

Depresija

Inače, jednom prilikom progovorila je i depresiji u kojoj je bila zbog porodične tragedije.

"Ne možemo svi da legnemo, da padnemo. Svako dobije neka tri dana u državnim firmama. Mislim, ja moram nešto da radim. Tri dana sam sedela i gledala u plafon i nisam više mogla. Logičan sled stvari je bio da nastavim da radim ono što volim", rekla je Jovanovićeva u "Exkluzivu".

- Život ide dalje. Moj je jednom stao i znala sam da ako to dozvolim drugi put, da se neću izvući iz tog pakla depresije. Ključna stvar u svemu je da se izbegavaju lekovi za smirenje i spavanje i da se što pre nastavi s normalnim životom - rekla je tada Zorannah.

Srećna u ljubavi

Zorana već neko vreme uživa sa svojim verenikom fudbalerom Eloj Rumom.

Njihova ljubavna priča počela je na aplikaciji za upoznavanje namenjenoj poznatim ličnostima, a kako je ranije isticala - "ljudima visokog kalibra". Brzo nakon upoznavanja započeli su zajednički život, a nedavno su i ozvaničili svoju ljubav veridbom.

Zorana sa verenikom: