Naslednik

Ćerka Lea preživela dramu

- Poslali su mi pre neki dan vesti iz srpskih medija da je Lea izjavila da sam tražio 75.000 evra da se odreknem svih zakonom zagarantovanih prava kada je dete u pitanju. To što ona radi je strašno, to je sve velika laž. Ja tako nešto nikad nisam rekao. Rekao sam joj da mi pošalje tih 75.000 evra jer sam za godinu i po dana potrošio taj novac na nju. Zbog nje sam izgubio svoju kompaniju za animaciju i zabavu i sav moj novac. Sve sam uradio zbog nje, potrošio sam sav novac iz banke na nju i ostao u minusu. Tražio sam joj da mi vrati novac, a ako neće da mi vrati te pare, ja ću doći u Srbiju da vidim moju ćerku. To je sve. Neka me blokira, nek radi šta hoće, ali ja želim svoj novac nazad. Nek ostanu gde hoće, ali neka mi vrate moj novac kako bih mogao da dolazim da viđam moju ćerku. Imam dokaze za sve što pričam - rekao je tada Lein suprug.