OVO JE SIN JASNE ŠEKARIĆ Dok se o njenoj ćerki uveliko priča zbog pakla koji je preživela, malo ko zna kako izgleda naslednik srpske šampionke
Dok se mnogo piše i zna o Lei Šekarić, ćerki proslavljene Jasne Šekarić, o njenom sinu gotovo da nikad ne govori. Luka Šekarić ne voli da bude u centru pažnje pa tako nije aktivan ni na mrežama, a ni proslavljena sportistkinja ne iznosi privatne detalje u javnost.
Naslednik
Nedavno, na dan rođendana sina, oglasila se Jasna i napisala emotivnu poruku nasledniku, kada je i okačila fotografije sa njim.
- Sine, radosti moja, neka ti je srećan i ljubavlju ispunjen život. Voli te majka - napisala je ona na Instagramu.
Dok je njegova sestra bila u žiži javnosti zbog privatnog života, on nikada nije želeo da bude tema medija i javnosti.
Ćerka Lea preživela dramu
Podsetimo, njena ćerka Lea doživela je pravu dramu nakon što je Egipćaninu rodila dete. Lein bivši suprug i otac njene ćerke, Egipćanin Sejad Abubakrk, lagao je da ima moždani udar, a od Jasne i Lee je tražio 75.000 evra kako bi se odrekao zakonom zagarantovanih prava za njihovo zajedničko dete.
- Poslali su mi pre neki dan vesti iz srpskih medija da je Lea izjavila da sam tražio 75.000 evra da se odreknem svih zakonom zagarantovanih prava kada je dete u pitanju. To što ona radi je strašno, to je sve velika laž. Ja tako nešto nikad nisam rekao. Rekao sam joj da mi pošalje tih 75.000 evra jer sam za godinu i po dana potrošio taj novac na nju. Zbog nje sam izgubio svoju kompaniju za animaciju i zabavu i sav moj novac. Sve sam uradio zbog nje, potrošio sam sav novac iz banke na nju i ostao u minusu. Tražio sam joj da mi vrati novac, a ako neće da mi vrati te pare, ja ću doći u Srbiju da vidim moju ćerku. To je sve. Neka me blokira, nek radi šta hoće, ali ja želim svoj novac nazad. Nek ostanu gde hoće, ali neka mi vrate moj novac kako bih mogao da dolazim da viđam moju ćerku. Imam dokaze za sve što pričam - rekao je tada Lein suprug.
Kurir/Blic
