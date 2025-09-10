Slušaj vest

Na Bežanijskom groblju nedavno je održan šestomesečni pomen Saši Popoviću. Suzana Jovanović stigla je sa decom i najbližom porodicom, dok su prijatelji i kolege pokušavali da je uteše. Poseban trenutak obeležila je Sašina rođena sestra Nena koja je došla direktno iz Novog Sada na pomen pa je sa knedlom u grlu i očima punim suza govorila o bratu i snaji.

„Suza moja, ona je žena zmaj. Moj Sale je srećan otišao jer je imao takvu ženu pored sebe. Ona neguje svaku uspomenu na njega kao što niko drugi ne bi mogao tako. Zove me svaki dan da me pita kako sam, da li mi nešto treba, mnogo je brižna prema meni. Odgajila je divnu decu. Srećni smo i ponosni što je Sale izabrao baš nju“, rekla je Nena jednoj rođaki pored Sašinog groba, pa se i sama rasplakala.

Ona je sa Suzanom postavila vino, žito i drugo posluženje na grob kako običaji nalažu, a dok je njena snajka odlazila da se pozdravi sa Saletovim prijateljima koji su pristizali sve vreme, Nena je ostala pored spomenika da pripomogne oko posluženja.

Inače, na pomenu su se pojavili Ana Bekuta, Snežana Đurišić i Viki Miljković sa suprugom Tašketom. Tu su bili i Dragan Kojić Keba sa suprugom, Ana Sević, Suzana Mančić je takođe došla da oda počast, dok su se Bane Bojanić, Ćira i Rale zadržali pored groba, evocirajući uspomene na Popovića.

„Sale je ostavio trag kakav malo ko može da ostavi. Praznina je ogromna, i nama kolegama i njegovoj porodici. Čovek koji je svima pomagao, bio je velikog srca i duha“, rekao je Keba.

Inače, šest meseci je prošlo od Sašinog odlaska, ali bol njegove porodice i bližnjih još ne jenjava.

„Patim svakog dana što nema mog Saleta. Jedino malo opustim mozak kada pogledam neku seriju, a i tada ga čujem kako me doziva. Da ne pomisle ljudi da sam luda, ali ja često čujem njegov glas ili korake po kući. Kao da je i dalje tu sa mnom. Zbog toga ne želim da se selim iz naše kuće niti da je prodajem, to je bila naša oaza i tako čuvam uspomenu na njega“, kaže Suzana sa suzama u očima.