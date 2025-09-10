Slušaj vest

Srpska estrada bogata je talentovanim i lepim izvođačima, a neki od njih su miljenici ženske populacije bez obzira na godine, bračni status i fizički izgled.

Iako su ukusi različiti, neki od pevača važe za najveće šmekere i najpoželjnije muškarce zbog svoje harizme, ponašanja ili stajlinga.

Ovo su najveći šmekeri srpske estrade po mišljenju veštačke inteligencije.

Pevač je prvi na listi najvećih šmekera, a kako navodi veštačka inteligencija, poznat je po prepoznatljivom glasu, ali i harizmi koja ne prolazi nezapaženo. Energija i stav ga čine neodoljivim. Nikada se nije pravio da je nešto što nije i to dodatno znači za njegovu reputaciju šmekera. Iza sebe ima tri braka, a može se pohvaliti i ulogom dede.

Pejović se našao drugi na listi najvećih šmekera, kako navodi veštačka inteligencija, na sceni deluje opušteno i sigurno u sebe što mnogima deluje privlačno. Uvek je doteran ali bez preterivanja, a smatraju ga "gradskim i prizemnim" likom. To što privatan život drži daleko od očiju javnosti čini ga još privlačnijim i misterioznijim.

Željko uvek izgleda dotjerano i sofisticirano, sa stilom koji odiše klasom i smirenom samouverenošću. Njegov izgled je elegantan, ali ne preterano kićen, što mu daje poseban šmek. Pojava mu je mirna, ali moćna. Ne mora da se forsira da bi bio primetan – njegov stav i energija govore sami za sebe.

Mile ima tu autentičnu harizmu čoveka "iz naroda" koja osvaja publiku. Veteran srpske estrade deluje kao neko ko je izuzetno iskren, a to ljudi jako cene.

On je na sceni više od četiri decenije i kroz sve te godine uspeo je da ostane jedan od najpopularnijih i najuticajnijih pevača narodne muzike. Njegove hit pesme i energični nastupi učinili su ga legendom i pravim autoritetom u žanru. Mile je svojim stilom, harizmom i pozitivnom energijom zadržao veliku publiku kroz generacije, a njegovo iskustvo i doslednost ga zaista čine veteranom šarma i estrade.

Sloba ima mladalački i dopadljiv izgled, što ga čini privlačnim široj publici. Njegov osmeh i stil zrače pozitivnom energijom. Poznat je po opuštenom i prirodnom ponašanju, deluje kao “momak iz komšiluka”, što mnogima deluje vrlo šmekerski.

Na sceni i van nje deluje sigurno i samouvereno, ali bez preterane bahatosti, što je kombinacija koju ljudi poštuju.

