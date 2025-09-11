Slušaj vest

Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović već godinama poseduju luksuzni stan u Monte Karlu, u koji odlaze kad god žele da se odmore i pobegnu od poslovnih obaveza koje oboje imaju u Beogradu.

collage-copy.jpg
Foto: Printskrin/Instagram, Petar Aleksić

Naša ekipa koja je boravila u Kneževini Monako uspela je da pronađe u ovom mondenskom gradu zgradu u kojoj Živojinovići imaju stan.

IMG-20250910-WA0208.jpg
Foto: Kurir

Kako smo se uverili na licu mesta, nekretnina se nalazi na jednoj od najlepših lokacija u gradu, s fantastičnim pogledom na more, a 24-časovno obezbeđenje garantuje stanarima apsolutnu bezbednost i privatnost.

Jahta i kabriolet

Ljubazna Amerikanka, jedna od komšinica Živojinovića, nakon što je videla fotografiju koju smo joj pokazali, potvrdila nam je da tu živi poznati par, a onda nam je ispričala i kako oni provode vreme na Azurnoj obali.

IMG-20250910-WA0212.jpg
Foto: Instagram

- Kako da ih ne poznajem? Jako su ljubazni, uvek se jave, ali ih ne viđam tako često kao nekad. Otkad sam u penziji, češće sam ovde nego u Njujorku, tako da sam upućena. Najduže su bili kad je bila pandemija koronavirusa, a poslednji put sam ih videla u julu. Bili su njih dvoje i njihov sin. Često se dešavalo da dođu i odvojeno, nekad samo Brena, a nekad Boba ili sin, pa i onaj drugi sin sa ženom (Filip Živojinović sa Aleksandrom Prijović, prim. aut.).

Oni su se savršeno uklopili u ovaj način života. Moja jako dobra prijateljica se druži s njima i znam da su uvek u društvu najbogatijih i najmoćnijih ljudi iz celog sveta koji ovde provode vreme. Kao i svi, i oni dok su ovde, izlaze s društvom na ručkove i večere, a često su i na svojoj jahti tu u marini. Naravno, šetnja i šoping se podrazumevaju. Poslednji put sam videla lepu gospođu s kesama iz šopinga, orobila je "ermes" i "fred", a gospodina u fantastičnom kabrioletu (smeh) - ispričala nam je komšinica.

Stan Lepe Brene u Monte Karlu Foto: Kurir

Kako su mediji svojevremeno pisali, Brenina komšinica u Monte Karlu je ni manje ni više nego kraljica popa Madona, pa smo upitali našu sagovornicu i da li je nju možda srela i da li se naša i američka pevačica poznaju i druže.

- Tačno je da je Madona imala stan tu odmah u zgradi pored nas. Kad god bi ona došla ovde, u kraju bi vladalo opsadno stanje od obezbeđenja, fanova i turista. Ona više nije tu, prodala je taj stan pre nekoliko godina. Sad tu žive neki ruski naftni magnati - zaključila je ona.

2293086.jpg
Foto: Printskrin Instagram

Podsetimo, kako smo ranije pisali, Lepa Brena i njen suprug Boba Živojinović su 2016. godine renovirali stan u Monte Karlu. Oni su tada izdvojili oko 50.000 evra za radove na stanu koji ima 150 kvadratnih metara.

Susret u liftu

Pevačica je jednom prilikom istakla da u Monte Karlu živi ispunjenije dane, a život tamo je opisala kao luksuzan, gde se dobro odmara i puni baterije za mnogobrojne poslovne obaveze.

Lepa Brena uživa u Monte Karlu Foto: Instagram, Printscreen

- Srela sam Madonu u Monte Karlu u liftu, zapravo i videla sam omanju ženicu koja mi je ličila na nju. Bila je sa obezbeđenjem, imala je naočare. Krenula žena na džoging. Ja kažem: "Vidi ovu žensku, ista je Madona!", i na kraju sam ukapirala da jeste ona - opisala je svojevremeno Brena susret s bivšom komšinicom. 

IMG-20250910-WA0215.jpg
Foto: Instagram

Kurir.rs

