Aleksandra Slađana Milošević preminula je pre godinu i po dana od posledica teške bolesti, a sahranjena je u porodičnoj grobnici porodice Milošević na groblju Lešće, dve nedelje kasnije, u prisustvu najužeg kruga porodice i prijatelja.

Foto: Dragan Kadić

U međuvremenu, naša ekipa je nekoliko puta odlazila do večne kuće pokojne rok princeze, pa smo tako na godišnjicu njene smrti zatekli tužan prizor, koji bi slomio i najtvrđa srca.

Nije zaboravljena

Tada smo fotografisali njen nadgrobni spomenik na kome su bile izgravirane godine njenog rođenja i smrti, ali je pravo ime pokojne umetnice bilo napisano pogrešno, pa je umesto "Aleksandra" na spomeniku stajalo "Aleksanra".

Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Ni to nije bio kraj bizarnim situacijama, već je samo nekoliko dana nakon tog saznanja neko crnom farbom premazao Slađanino ime, kao i godine rođenja i smrti. Pokrenuta je i istraga kako bi se ustanovilo da li je u pitanju čin vandala ili nekog Slađaninog prijatelja kog je greška na spomeniku razljutila.

Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Pre nekoliko dana smo se tamo uputili kako bismo videli kakvo je danas stanje.

Kako se može i videti na fotografijama, greška kod imena Aleksandra i nedostatak slova D sada su ispravljeni, a ostaci crne farbe se više ne vide na spomeniku.

Foto: Kurir

Mogli smo da primetimo i da rok princeza nije zaboravljena od svojih fanova, pa je neko od njih doneo na grob crni šešir, kakve je ona obožavala, crveni lak za nokte i plišanog medu, što nikoga ne može da ostavi ravnodušnim. Ovi detalji samo potvrđuju da uspomena na Slađanu živi i dalje, a da su sve one bizarne stvari koje su se desile na njenom grobu posle sahrane ostale u prošlosti.

Grobno mesto Slađane Milošević Izvor: Kurir

Podsetimo, pokojna Aleksandra je sama želela da počiva pored svog oca Milutina na Lešću. Na večni počinak, uz njene numere, rodonačelnicu novog muzičkog talasa ispratili su njen brat, bivši pevač grupe Generacija 5 Goran Milošević, sa suprugom, Dado Topić, s kojim je davnih godina ona snimila duet "Princeza", Peđa D Boj, Momčilo Bajagić Bajaga, Oliver Mandić, Dragi i Žika Jelić i mnogo drugi.

1/4 Vidi galeriju Ovako danas izgleda grobnica Slađane Milošević Foto: Kurir

Miloševićeva je preminula u Zemunskoj bolnici, gde je provela poslednjih deset dana života, budući da se lečila od infekcije pluća, što je bila samo jedna od dijagnoza.

Prazan stan

Naša ekipa je i šest meseci od Slađanine smrti posetila njen stan na Novom Beogradu, gde je živela. Tada smo zatekli puno poštansko sanduče s računima, pismima i reklamama, a na uporno kucanje na ulazna vrata stana niko nam nije odgovorio.

Ubrzo smo sreli i njenog komšiju, koji nam je rekao da u taj stan od Slađanine smrti krajem marta 2024. godine niko nije kročio.

Foto: Kurir, Damir Darvišagić

- Nećete naći nikoga tu. Otkad je Slađana umrla i odatle jedva otišla u bolnicu, niko nije ulazio. Sve je ostalo onako kako je ona ostavila. Ko zna šta ima unutra i kakvo je stanje. Tužna je bila njena sudbina, tako je i završila. Još je tužnije što su je svi zaboravili. Ajde što sa nama komšijama nije bila u dobrim odnosima, sa svima se svađala, ali što niko od njenih prijatelja ili rodbine nije došao, to je strašno - ispričao nam je tad komšija.

