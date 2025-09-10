EVO KADA POČINJU "ZVEZDE GRANDA" Produkcija objavila saopštenje o svim detaljima nove sezone!
Nova sezona popularnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" počeće da se emituje 20. septembra, otkrio je stručni tim emisije.
Naime, iz produkcijske kuće "Grand" su se oglasili na zvaničnom Instagram profilu i objavili saopštenje u kom su naveli da će "Zvezde Granda" početi sa emitovanjem 20. septembra na Prvoj TV.
- Najgledaniji muzički šou "Zvezde Granda" vraća se na male ekrane i donosi uzbuđenje kakvo samo ovo takmičenje može da priredi. Najbolji na estradi ponovo će sedeti u stolicama žirija i birati najbolje među talentovanim kandidatima iz čitavog regiona. Publiku očekuju spektakularni nastupi, emotivne priče i borba za prestižnu titulu koja menja živote. Zvezde Granda godinama važe za najpopularniji šou program, a nova sezona obećava još više iznenađenja, smeha, emocija i neverovatnih muzičkih trenutaka. Spremite se, jer ove jeseni zvezde se vraćaju! Od 20. septembra svake subote od 21 čas budite uz Prvu televiziju i vaš omiljeni šou! - glasi njihovo saopštenje.
U žiriju će se ove sezone naći Ceca Ražnatović, Dara Bubamara, Snežana Đurišić, Đorđe David, Dragan Kojić Keba i Ana Bekuta.
Osim glavnog žirija, tu je i produkcijski žiri, koji čine direktor "Granda" Goran Šljivić, ali i Voja Nedeljković.
Kurir.rs