Slušaj vest

Srpski pop pevač Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ, učestvuje u velikom međunarodnom muzičkom projektu „Voice Beyond Horizon“, koji obuhvata 4 velika koncerta u najvećim gradovima Kazahstana i muzički TV šou od 12 epizoda za kinesku televiziju Hunan TV. Hunan TV je druga po gledanosti nacionalna TV u Kini i uz svoju digitalnu platformu Mango TV ima dnevnu gledanost veću od 200 miliona ljudi.
Snimanje ovog nesvakidašnjeg projekta počinje 10. septembra u Kazahstanu.

Princ od Vranje
Princ rame uz rame sa svetskim zvezdama Foto: Preentscreen Instagram

 Potpisao ugovor nakon Evrovizije

-Tokom 20 dana snimanja, planirani su veliki koncerti u gradovima: Turkistan, Aktau, Almaty, Astana, a projekat će ujedno prikazati i spektakularne prirodne i kulturne motive zemlje, sa ciljem da se pokaže da muzika prevazilazi granice. Posebna mi je čast što u projektu učestvuje još nekoliko internacionalnih muzičkih zvezda, među kojima su i svetske muzičke legende Dimash Qudaibergen, Placido Domingo i Lei Jia-kaže Princ i dodaje da je ugovor za ovaj projekat potpisao nakon nastupa na Evroviziji:

Princ od Vranje
Princ na muzičkom takmičenju u Kazahstanu Foto: Preentscreen Instagram

Na nastupu će izvodite svoje pesme

-Nakon nastupa na Evroviziji, potpisao sam i ekskluzivni ugovor sa produkcijskom kućom iz Kine, pa je ova turneja logičan nastavak te saradnje. Na turneji ću izvoditi isključivo svoje pesme sa albuma “Mila”.

Ne propustiteStarsPRINC OD VRANJE BEZ DUGE KOSE I BRADE! Isplivao snimak: Stefan Zdravković kao dvadesetogodišnjak u bend fazi, neprepoznatljiv i bez svog zaštitnog znaka (FOTO)
Princ od Vranje
StarsPAPARACO! PRINC OD VRANJE ZALUTAO U TRŽNOM CENTRU! Predstavnik Srbije na Evroviziji šeta sam po holu i traži nekog (FOTO)
20250726_151039.jpg
Stars"REKLI SU MI DA TO IZBEGAVAM DA NE BIH ZAVRŠIO U ZATVORU" Princ od Vranje radio bizaran posao da bi zaradio: Ljudi vam daju broj kreditne kartice, fotke...
01.03.2023-pze-gj-017.jpg
Stars" I DALJE SAM SINGL" Princ od Vranje otkrio zašto ne može da nađe devojku: Otvoren sam za ljubav, ali je moj ćivot prepun obaveza
Princ od Vranje

 Princ od Vranje intervju:

Princ od Vranje intervju Izvor: Kurir