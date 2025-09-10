Princ od Vranje danas je prepoznatljiv po dugoj kosi i bradi

Srpski pop pevač Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ, učestvuje u velikom međunarodnom muzičkom projektu „Voice Beyond Horizon“, koji obuhvata 4 velika koncerta u najvećim gradovima Kazahstana i muzički TV šou od 12 epizoda za kinesku televiziju Hunan TV. Hunan TV je druga po gledanosti nacionalna TV u Kini i uz svoju digitalnu platformu Mango TV ima dnevnu gledanost veću od 200 miliona ljudi.

Snimanje ovog nesvakidašnjeg projekta počinje 10. septembra u Kazahstanu.

Princ rame uz rame sa svetskim zvezdama Foto: Preentscreen Instagram

Potpisao ugovor nakon Evrovizije

-Tokom 20 dana snimanja, planirani su veliki koncerti u gradovima: Turkistan, Aktau, Almaty, Astana, a projekat će ujedno prikazati i spektakularne prirodne i kulturne motive zemlje, sa ciljem da se pokaže da muzika prevazilazi granice. Posebna mi je čast što u projektu učestvuje još nekoliko internacionalnih muzičkih zvezda, među kojima su i svetske muzičke legende Dimash Qudaibergen, Placido Domingo i Lei Jia-kaže Princ i dodaje da je ugovor za ovaj projekat potpisao nakon nastupa na Evroviziji:

Princ na muzičkom takmičenju u Kazahstanu Foto: Preentscreen Instagram

Na nastupu će izvodite svoje pesme

-Nakon nastupa na Evroviziji, potpisao sam i ekskluzivni ugovor sa produkcijskom kućom iz Kine, pa je ova turneja logičan nastavak te saradnje. Na turneji ću izvoditi isključivo svoje pesme sa albuma “Mila”.

