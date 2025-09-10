Slušaj vest

Mirjana Derek jednom prilikom progovorila je o torturi koju je trpela u braku punih 28 godina, a nakon koje je naišla na osudu okruženja.

"Imala sam nesrećan brak i borila sam da to sve sačuvam. Prve godine nije bilo tako, ali svake godine je bilo gore. Vređao me je, nazivao glupom. Ja sam sve to trpela 28 godina, ni sama ne znam odgovor. Pokušala sam da ga promenim, finansijske stvari koje su nas vezale i tako su prošle sve te godine", izjavila je svojevremeno ona u "Nikad nije kasno", pa se onda osvrnula na to kakvi su utisci nakon toga bili.

"Nisam ni očekivala da će biti drugačiji komentari, sem osuđujući. Ipak, neki su bili jako pakosni, neki prezirni, ali bilo je i onih dobronamernih. Pa sam na kraju sam samoj sebi rekla - Balkan je to, različiti smo. Tako sam se i nosila sa svim kritikama i osudama", rekla je ona i dodala da je nakon svega digla glavu gore i poručila sebi da mora da ide napred sa snovima do željenog cilja.

Pevačica koja je godinama bila omalovažavana uspela je da pronađe sreću, pored 18 godina mlađeg partnera - što je, pak, izazvalo različite reakcije na društvenim mrežama.

"Možda je nova veza doprinela tome da se okrenem drugačijem načinu života, da ponovo uživam u ljubavi, ali sam ipak ja ta koja je život učinila drugačijim. Okrenula sam se lepšim stvarima, ustvari okrenula sam onu stranu mene koja je uvek u prikrajku ćutala. Ja sam žena koja voli ljude, smeh, pesmu, jednostavno voli život. Ne kaže se uzalud: "Kako zračiš - tako privlačiš". Tako da je danas uz mene neko ko me raduje, kome se ja radujem i uživam u svakom danu sa njim. Lepo nam je i to je ono što je, pored zdravlja, najbitnije u životu", istakla je ona, koja se danas uopšte ne obazire na osude ljudi što je njen partner mlađi 18 godina od nje.

