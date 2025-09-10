Slušaj vest

Foto: Printscreen YouTube

U jednom momentu je na red došla emisija "Šta bi radije" u kojoj je Ognjen gostima dao dve opcije od kojih je trebalo da izaberu jednu.

Milane, šta bi radije, da te ortaci vide kako izlaziš iz gej kluba ili da te prepoznaju u nekom filmu za odrasle? - pitao je Ognjen Milana.

- Ovo drugo je bolje - odgovorio je Mitrović, pa dodao: - Zapravo, kad vratim film, imao sam ponudu da pevam u gej klubu.

- Kao, ja sam isto bio gej nekada i sad sam se vratio - rekao je Ognjen, a u studiju je nakratko nastao muk dok prisutni nisu shvatili da je reč o šali.

Novi voditelj Pinkovih Zvezda

Muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" izvesno vreme se nije emitovalo na malim ekranima, dok se od jeseni vraća na TV.

Čelnik "Pinka" Željko Mitrović je prethodnih nedelja objavljivao imena članova žirija, a sad je otkriveno i ko će biti voditelj takmičenja

Ognjen Amidžić će biti moderator takmičenja Pinkove zvezde. To znači da će on predstavljati produkciju televizije Pink i donositi odluku ako žiri ne može da donese istu, odnosno da prelomi koji kandidat ide dalje ako bude izjednačeno, piše Scandal. Još uvek nije poznato ko će da vodi ovo takmičenje, ali po svemu što se za sada zna, Pinkove zvezde će biti najgledaniji i najvreliji projekat ove jeseni.

1/4 Vidi galeriju Ognjen Amidžić Foto: Printscreen

Ljubavni život

Ognjen je nakon razvoda od manekenke Danijele Dimitrovske, sa kojom ima sina, uplovio je u vezu sa 17 godina mlađom koleginicom Minom Naumović.

Ognjen je sreću pronašao u trećem braku sa koleginicom Minom Naumović u koju se zaljubio na prvi pogled.

Bračni par čeka svoje drugo dete, a za nekoliko meseci, mali Perun dobiće sestru.

Ognjen Amidžić na odmoru