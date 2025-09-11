- Moj ćale je u mlađim danima bio šmekerica, teška švalerčina. Pre nego što je našao Boga, on je bio veća budala od mene, što ja nisam znao. Ja sam bio ubeđen da je moj ćale bio sveti i presveti ceo život. Moj ćale je bio spaljotina teška u mojim godinama. I moj ćale je bio u braku sa Oljom Bećković - rekao je Ilić, pa nastavio:

- Rispekt, ćale! Buraz, ćale je tamanio Beogradom. A na koga je brat povukao? Pa na veću šmekericu. Ja to nisam znao i mene mediji za to ispituju, a ja sam bio u fazonu da nije bio, da je možda bio nešto davno pre 30 godina. I javlja mi se sestra i kaže: "Kako ti ne znaš da je tata bio sa Oljom Bećković?" Ja, tebra, 25 godina ne znam tu informaciju. To kad sam saznao, meni je toliko bilo laknulo i pao mi je kamen sa srca što sam saznao da je moj tata bio šmekerica, muvator i švaler pre nego što je bio s mojom majkom. Znam za moga oca kao ikonu, kao presvetog Nenada Ilića, bezgrešnog. A pre toga lik taslačio po Beogradu. Ja uopšte nisam loš, ja sam super. Pao mi je kamen sa srca - zaključio je Baka.