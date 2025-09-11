Slušaj vest

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, u jednom od svojih poslednjih lajv uključenja govorio je o privatnom životu svog oca, sveštenika Nenada Ilića.

906882.jpg
Foto: Printskrin Jutjub

Jutjuber je tom prilikom otkrio da je on iz medija saznao da je njegov otac bio u braku s voditeljkom Oljom Bećković.

- Moj ćale je u mlađim danima bio šmekerica, teška švalerčina. Pre nego što je našao Boga, on je bio veća budala od mene, što ja nisam znao. Ja sam bio ubeđen da je moj ćale bio sveti i presveti ceo život. Moj ćale je bio spaljotina teška u mojim godinama. I moj ćale je bio u braku sa Oljom Bećković - rekao je Ilić, pa nastavio:

olja-beckovic03-news1-damir-dervisagic.jpg
Foto: Damir Dervišagić

- Rispekt, ćale! Buraz, ćale je tamanio Beogradom. A na koga je brat povukao? Pa na veću šmekericu. Ja to nisam znao i mene mediji za to ispituju, a ja sam bio u fazonu da nije bio, da je možda bio nešto davno pre 30 godina. I javlja mi se sestra i kaže: "Kako ti ne znaš da je tata bio sa Oljom Bećković?" Ja, tebra, 25 godina ne znam tu informaciju. To kad sam saznao, meni je toliko bilo laknulo i pao mi je kamen sa srca što sam saznao da je moj tata bio šmekerica, muvator i švaler pre nego što je bio s mojom majkom. Znam za moga oca kao ikonu, kao presvetog Nenada Ilića, bezgrešnog. A pre toga lik taslačio po Beogradu. Ja uopšte nisam loš, ja sam super. Pao mi je kamen sa srca - zaključio je Baka.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsBAKA PRASE BEZ SAOBRAĆAJNE I POJASA VOZIO GRADOM! Policija odmah reagovala: Morao da napusti vozilo, pa usledio...
Baku Prase zaustavila policija
StarsRAZVRAT I VULGARNOST USRED RESTORANA U BUDVI! Starleta pokazala gole grudi, uvijala se pred decom na šetalištu bez blama i srama! PAKAO (VIDEO)
barbi.jpg
StarsBAKA PRASE SAZNAO DA JE ANJA PRODALA AUTOMOBIL: Govorila je da je sat sa dijamantima seljački i da će da ga baci u kontejner!
Anja Bla Baka Prase.jpg
StarsBAKA PRASE OTKRIO ŠTA MU JE GASTOZ PISAO PRE PAR GODINA! Sve ispričao, pa ga javno ponizio: Smeje ti se cela država! Šok detalji...
baka prase.jpg

 Baka Prase stigao u 29. novembar:

BAKA PRASE STIGAO U 29. NOVEMBAR Izvor: Kurir