Slušaj vest

Ana Nikolić prijavila je svog bivšeg partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, a sada mu se obratila i iz svog automobila, i to u toku vožnje.

Ana Nikolić u kolima nosi crne naočale Foto: Pritntscreen/Instagram

Pevačica se snimala uz svoju pesmu "Dobro došao u moj zaborav", a iz reči ove balade, koja govori o bivšoj nesrećnoj ljubavi, jasno je da aludira na situaciju u kojoj se trenutno nalazi.

"Ne plačem više pred svima, a oči mi suve i od dima... Dobro došao u moj zaborav, ako si večeras i tužan i sam, ti na moj račun uteši se i samo gledaj kako te s drugim ja lako zaboravljam. Ma, gledaj sav taj glamur, tu skupo je sve, tu 'pradu' nose i bogovi, tu na sniženju noćas si samo ti. Nek živi zaborav..." - glase reči Anine pesme.

Podsetimo, prema priči našeg izvora, Ani je, po svemu sudeći, teško palo to što su državni organi Raletu produžili meru zabrane prilaska posle 48 sati na 30 dana. Pevačica se požalila prijateljima da joj to nikako ne odgovara jer je i posle svega emotivno vezana za svog partnera. Iako ona na Instagram kači snimke u kojima osuđuje bivšeg partnera, vređa ga, ali kad kamera nije upaljena, prijateljima govori da ga voli i da ne zna kako će bez njega.

1/5 Vidi galeriju Ljubavni problemi potresli njihove fanove Foto: Nenad Kostić Shutterstock, Kurir, Shutterstock, Damir Dervišagić, ATA images, Nenad Kostić, Ata imagas

Sve uspomene bacila u kontejner

„Ana je i dalje besna i razočarana, bacila je sve poklone koje joj je kupio i stvari koje je Rale ostavio u njenom stanu. Nije htela da ostavi niti jednu uspomenu. Bukvalno je spakovala sve u kese i izbacila na ulicu pored kontejnera. Rekla je da joj ne treba ni nakit, ni garderoba, ništa što je podseća na njega.

Želi da krene ispočetka i da više nikada ne dozvoli da joj neko uništava život. Ona je sada fokusirana na sebe, karijeru i na ćerku Taru. Jasno je stavila do znanja da Rale više nije deo njenog života i da će se boriti da sve ružno ostavi iza sebe. I dalje je povređena, ali i odlučna da nikada ne napravi istu grešku. Rekla je svim bliskim ljudima: „Nikad više sa Raletom!“ i svi veruju da će ovaj put održati reč", rekao je izvor.

Ana Nikolić se obraća bivšem partneru Izvor: Instagram

Buran ljubavni život

Ana je nakon razvoda od repera Raste i dalje ostala jedna od najpoželjnijih žena iz javnog sveta, a prvu vezu koju je ozvaničila i priznala javnosti jeste upravo sa Raletom. Nikada nisu krili da im je odnos turbulentan, a kako je sama nedavno navela, ljubav nije opstala.

Nikolićeva nastavlja da ređa hitove, a i danas izgledom mami uzdahe muškaraca.

Ana Nikolić podelila snimak: