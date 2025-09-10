Slušaj vest

Pevačica Jovana Tipšin vlasnica je brojnih hitova, a sada je otkrila da je jedna od njenih najpopularnijih pesama bila namenjena Svetlani Ceci Ražnatović.

Reč je o numeri "Sanjam da si opet tu" a ona je sada otkrila detalje, te naglasila da su stihovi zapravo posvećeni Željku Ražnatoviću Arkanu.

Foto: Nemanja Nikolić

- "Sanjam da si opet tu", tako se pesma zove i bila je u jednoj seriji. Pesma je bila namenjena Ceci, saznala sam kada sam je otpevala - rekla je Jovana u emisiji "Amidži šou".

Deo teksta pesme, koja je bila namenjena Ceci, ali je iz nepoznatih razloga otpevala Jovana, glasi:

"Ko reka dani prolaze, proleće cveće boji, u meni zore ne sviću, u meni vreme stoji. Sanjam da si opet tu, da ti usne poljubim, sanjam da si opet tu, još jednom da te zagrlim."

Opljačkala je dva muškarca

podsetimo, Jovana Tipšin pre nekoliko godina prošla je kroz agoniju kada su je dva muškarca napala i opljačkala.

Bilo su tu dva momka i devojaka i sve vreme su trčali. Ja nikada ne bih išla u šumu sama. Primetila sam dva sumnjiva momka, prišli su mi i uhvatili su me za vrat, drugu je rekao da mu da nož, ja sam se uplašila i pustila sam da mi uzmu ogrlicu. Jedan je bio dosta niži, a jedan viši, tačno sam primetila kako izgledaju njihove tetovaže - rekla je tada Jovana i dodala:

- Želela bih da pohvalim policiju, oni su u roku tri minuta opkolili celu šumu. Ni dan danas ne prolazim tuda, nikada ne idem u tu šumu, plašim se i strahujem. To što sam proživela me je naučilo dosta toga, sada sam mnogo obazrivija. Tada su mi ukrali skupoceni zlatni lanac, koji je za mene imao veliku, sentimentalnu važnost, ali što kažu ljudi, bitno je da sam ja prošla ne povređena. Sam Bog me je tada pogledao i spasao od tih lopova - rekla je ona svojevremeno

1/9 Vidi galeriju Jovana Tipšin Foto: Kurir Televizija, Printscreen Premijera - Vikend specijal, Printscreen/Premijera

Nije živela uvek lagodnim životom

- Pevala sam sa Mirjanom Beširović, tu je bila još jedna koleginica Olivera koja me uvela u ovaj posao. Ja sam od 1993. godine član "Melos estrade", dugo godina sam njihov član, pre par godina sam dobila diplomu estradnog umetnika. Srećna sam što sam učila od najboljih. Oni su negde pevali i povedu i mene, ja sam imala 12 godina. Dobila sam honorar, mada meni tada pare nisu bile bitne, samo mi je bilo bitno da pevam. Posle mi je bilo bitno da donesem pare kući, da oni vide da sam i ja vredna, da im se zahvalim, bilo mi je žao njih, iskreno. Bila sam srećna što sam mogla da im kupim pola teleta, tata je bio srećan, stavili smo u frižider. Tati i mami sam dala pare, to je moja prva zarada - rekla je pevačica ranije

Jovana Tipšin i Branka Sovrlić