Pevačica Nikola Jovanović na javnoj sceni je 15 godina, a kruna njene karijere i popularnosti trebalo je da bude koncert na Tašmajdanu, koji je ubrzo nakon puštanja karata u prodaju otkazan, odnosno odložen.

Čitava situacija joj je vrlo teško pala, kako je i sama priznala za domaće medije.

- U prvom trenutku bila sam potpuno slomljena – sedela sam i plakala dvadesetak minuta, jer sam mesecima sve podredila tom danu. Međutim, istog dana sam imala zakazano snimanje spota i vrlo brzo sam odlučila da ne dam očaju da me savlada. Preusmerila sam svu energiju na rad i trudila se da budem najbolja verzija sebe na tom snimanju. Pesma „MDMA“ s reperom Bibom danas je broj jedan na svim trending listama, i to je za mene bila potvrda da je odluka bila ispravna. Naravno, narednih dana sam osećala tugu, ali sada gledam isključivo napred - rekla je Nikolija.

- Najveća snaga došla je od moje porodice, tima i ogromnog broja poruka podrške koje sam dobila. Moj producent i PR menadžer Aleksandar Maričić, ceo bend i plesači bili su neumorni i stajali su uz mene. Posebno bih izdvojila i mog dugogodišnjeg prijatelja i stilistu Stefana Orlića, koji je čak iz Njujorka doputovao da bude uz mene. Kada vidiš da ljudi oko tebe ne odustaju, shvatiš da ni ti nemaš pravo da se predaš.

Traži novu lokaciju za koncert

- Sa „SKY Music“ timom i dalje razmatram najbolju opciju, jer želimo da sve bude postavljeno na zdravim osnovama. Zahvalna sam što je veliki broj ljudi zadržao karte – imam uvid u to i to mi mnogo znači. Želim i dalje koncert na otvorenom, jer me za Tašmajdan vezuju divne uspomene i ne želim da dozvolim da mi ova situacija to pokvari. Do tada sam u sali s koreografima, jer ne želim da izgubim formu.

Njen muž Relja Popović smatra da njih dvoje imaju težu karmu.

- Možda i jeste. Uvek sam imala osećaj da u životu ništa ne dobijam lako. Ali svaki put kada prebrodim prepreku, iz toga izađe nešto snažnije i vrednije. Ako je to karma, onda je doživljavam kao lekciju i učitelja, a ne kao kaznu.

