Slušaj vest

Posebnu pažnju pred Elitu 9 izazvala je nova učesnica – bugarska voditeljka Petja Bogdanov.

Njeno pojavljivanje nije prošlo nezapaženo, budući da se radi o osobi koja već ima izgrađenu karijeru u javnom životu svoje zemlje. Njena harizma, stav, ali i atraktivan izgled odmah su postali tema komentara na mrežama.

Mnogi se pitaju kako će se snaći u specifičnoj atmosferi rijalitija, gde pravila estradnog i televizijskog života često ne važe.

1/13 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Elita Finale elite 8 pobednik Foto: Petar Aleksić

Izgled sve oduševio

Upravo njen izgled već sada izaziva polemike – jedni tvrde da će zbog svog šarma brzo osvojiti publiku, dok drugi smatraju da će

izazvati ljubomoru kod ženskih učesnica.

Ako se po jutru dan poznaje, očekuje nas burna sezona u kojoj će Bogdanov, ali i ostali novi takmičari, morati da pronađu svoje mesto među već uhodanim likovima rijaliti sage.

Na pregledima su viđeni brojni stari učesnici, koji već imaju vernu publiku i prepoznatljive priče iz prethodnih sezona. Njihovo

pojavljivanje nagoveštava da će u kući ponovo biti nastavaka starih sukoba, saveza i prijateljstava.

Publika se uvek najviše raduje upravo tom spoju poznatog i nepoznatog, jer stari takmičari garantuju nastavak drame, dok novi unose svežinu i dodatnu dozu neizvesnosti.

Kurir / Republika

Pogledajte dodatni snimak: