BUGARKSA ZVEZDA ULAZI U ELITU 9! Svima pale vilice kada su videli ko je nova učesnica, evo svih detalja
Posebnu pažnju pred Elitu 9 izazvala je nova učesnica – bugarska voditeljka Petja Bogdanov.
Njeno pojavljivanje nije prošlo nezapaženo, budući da se radi o osobi koja već ima izgrađenu karijeru u javnom životu svoje zemlje. Njena harizma, stav, ali i atraktivan izgled odmah su postali tema komentara na mrežama.
Mnogi se pitaju kako će se snaći u specifičnoj atmosferi rijalitija, gde pravila estradnog i televizijskog života često ne važe.
Izgled sve oduševio
Upravo njen izgled već sada izaziva polemike – jedni tvrde da će zbog svog šarma brzo osvojiti publiku, dok drugi smatraju da će
izazvati ljubomoru kod ženskih učesnica.
Ako se po jutru dan poznaje, očekuje nas burna sezona u kojoj će Bogdanov, ali i ostali novi takmičari, morati da pronađu svoje mesto među već uhodanim likovima rijaliti sage.
Na pregledima su viđeni brojni stari učesnici, koji već imaju vernu publiku i prepoznatljive priče iz prethodnih sezona. Njihovo
pojavljivanje nagoveštava da će u kući ponovo biti nastavaka starih sukoba, saveza i prijateljstava.
Publika se uvek najviše raduje upravo tom spoju poznatog i nepoznatog, jer stari takmičari garantuju nastavak drame, dok novi unose svežinu i dodatnu dozu neizvesnosti.
Kurir / Republika
