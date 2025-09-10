Slušaj vest

Pevač Halid Bešlić poslednjih nedelja boravi u UKC Sarajevo zbog zdravstvenog stanja, ali to ga nije sprečilo da objavi još jedan hit koji će već sutra ugledati svetlost dana i naći put do srca publike.

Kompozitor Aleksandar Milić Mili radio je sa slavnim pevačem na ovom projektu, te je na svom Instagram profilu najavio ovaj vanvremenski hit.

Ono što ovu numeru izdvaja od svih ostalih jeste to što je posvećena Halidovoj supruzi Sejdi i njihovoj ljubavi koja će upravo zahvaljujući njegovoj novoj pesmi živeti večno ne samo u njima, već i u srcima mnogobrojne publike.

- Imao sam životnu želju da uradim jednu pesmu sa halidom Bešlićem. On je za mene, a i za ceo Balkan, ikona, jedan veliki umetnik i jedna ljudska gromada koja već više od pola veka inspiriše taj duh Bosne i Sarajeva u svom najlepšem svetlu - rekao je on, pa nastavio:

- Dugo smo mi pričali o tome, ali nikakko nisam imao pesmu koja bi se tako savršeno uklopila u njegovu fantastičnu karijeru. Kada se pre jedno godinu dana stvarno pojavila, poslao sam je za tekst Fahrudinu Pecikozi i kada me je nazvao i pročitao je, sećam se da mi se stomak stegao, jer je napravljena jedna realna ljubavna priča gde se muškarac nakon toliko decenija braka i ljubavi obraća svojoj ženi: "Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo". Tada sam shvatio da ono što je rečeno je da je jedino što je stvarno i vredno večnosti ljubav. Halid i ja smo odlučili da ovu poruku i pesmu o ljubavi pustimo upravo sada. Uživajte.

Kurir.rs

HALID BEŠLIĆ
111598-220822.00-23-56-23.still008.jpg
Untitled-1.png
halid-marina-lopicic.jpg
xxx News1 Petar Aleksic copy.jpg

