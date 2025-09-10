Slušaj vest

Voditeljka Aleksandra Jeftanović izgleda bar 10 godina mlađe, a sada je pokazala kako trenira i vodi računa o svom izgledu.

Ona neretko na Instagramu deli fotografije i snimke iz privatnog života, te je tako sada pokazala kako trenira.

Aleksandra je snimila zategnute noge, a mnoge je iznenadila činjenica da ima 49. godina.

Detalji o Aleksandri

Podsetimo, Aleksandra Jeftanović rekla je sudbnosno „da“ Aleksandru Švarku 2016. godine, a njen suprug ne voli da se eksponira, te ona retko i objavljuje slike sa njim.

- Ja sam u 39. godini rodila Anu i samim tim mislim da sam 'full time' mama. Sa dvadeset godina nemaš svest o životu, a sa četrdeset si već malo zadihan i uplašen nad svim. Možda ja nju i malo smaram, ali trudim se da im ugodim, da imaju lepo detinjstvo, ali jesam stroga - rekla je jednom prilikom Aleksandra o deci.

Ona je jednom prilikom otkrila kako joj uspeva da sakrije intiman život od medija.

- Moj suprug ne voli da se javno eksponira. Nas dvoje smo se našli, on poštuje sve moje izbore, ali mu ne prija medijska pažnja. Stidljiv je čovek i ja poštujem taj izbor. Pre neki dan sam objavila jednu fotografiju na svom profilu na Instagramu i to je osvanulo na svim portalima, a tada me je zamolio da to više ne radim - rekla je voditeljka jednom prilikom.

