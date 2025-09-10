Slušaj vest

Maja Marinković nikada ne prestaje da intrigira, a ovog puta odlučila je da se oglasi na TikToku i Instagramu u samo nekoliko sekundi uspela je da zapali društvene mreže.

U svom prepoznatljivom stilu, zadrugarka je snimila kratak video, ali pažnju nije privukao njen izgled ili provokativni pokreti - već muzika u pozadini.

Pecnula pesmom

U pitanju je pesma pod nazivom “Đubre”, a Maja je kroz svoje ekspresivne grimase i gestikulaciju ostavila javnost u nedoumici - ko je zapravo to “đubre” na koje aludira? Nakon citata: ''Ti i ja se djubre znamo odavno'', svi se pitaju kome su ove reči upućene, obzirom da ima debeo staž loših ljubavnih izbora.

Da li je u pitanju neko od njenih bivših partnera, sa kojima je imala burne raskide i pomirenja, ili je reč samo o dobroj glumi pred kamerom? Publika već nagađa, komentari se nižu, a Maja – kao i uvek – mudro ćuti i ostavlja prostor za spekulacije.

Kurir / Pink

Ne propustiteRijaliti"ISKOMPLEKSIRANI LJUDI LEČE SVOJE FRUSTRACIJE NA MENI" Maja o ulasku u Elitu i estetskim korekcijama: Neki su se unakazili...
Maja Marinković
StarsLUDNICA NA SLAVLJU BORE SANTANE: Došla mu sva rijaliti elita. Maja Marinković flertovala sa MILJANINIM BIVŠIM, a evo s kim je bio Janjuš u separeu (FOTO)
Marko Janjušević Janjuš
StarsKAKO JE MAJA MARINKOVIĆ POSTALA CRNA MAMBA?! Rijaliti je proslavio, novac uložila u sebe i tranformaciju od koje zastaje dah! Evo kako je nekada izgledala FOTO
20231114-12-46-43marija-marinkovic--majaamarinkovic--instagram-photos-and-videos.jpg
Stars"TRAŽIO SAM 500.000€ ZA ELITU!" Šok ispovest Ćaletovog sina, priznao šta je radio s Majom Marinković,otkrio bolne detalje: Majka mi je govorila da nisam njen...
2365967-porse2-edit.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Maja Marinković Teatro Izvor: MONDO