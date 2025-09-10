Slušaj vest

Maja Marinković nikada ne prestaje da intrigira, a ovog puta odlučila je da se oglasi na TikToku i Instagramu u samo nekoliko sekundi uspela je da zapali društvene mreže.

U svom prepoznatljivom stilu, zadrugarka je snimila kratak video, ali pažnju nije privukao njen izgled ili provokativni pokreti - već muzika u pozadini.

Pecnula pesmom

U pitanju je pesma pod nazivom “Đubre”, a Maja je kroz svoje ekspresivne grimase i gestikulaciju ostavila javnost u nedoumici - ko je zapravo to “đubre” na koje aludira? Nakon citata: ''Ti i ja se djubre znamo odavno'', svi se pitaju kome su ove reči upućene, obzirom da ima debeo staž loših ljubavnih izbora.

Da li je u pitanju neko od njenih bivših partnera, sa kojima je imala burne raskide i pomirenja, ili je reč samo o dobroj glumi pred kamerom? Publika već nagađa, komentari se nižu, a Maja – kao i uvek – mudro ćuti i ostavlja prostor za spekulacije.

Kurir / Pink

Pogledajte dodatni snimak: