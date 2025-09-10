Slušaj vest

Holivudski glumac Stiven Sigal stigao je u Beograd gde će polovinom septembra početi sa snimanjem novog akcionog trilera Order Of The Dragon (premijera planirana za 2026), u režiji nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina (C.L.E.A.N., Wrongful Death, Oniros Film Awards, Vegas Movie Awards).

Sve o projektu

Stiven Sigal Foto: EPA/ALEXANDER NEMENOV POOL, Cinnamon Films, ORDER OF THE DRAGON

 D

Snimanje će početi u septembru 2025. godine i odvijaće se na atraktivnim lokacijama u Beogradu.

Projekat obećava povratak u „zlatno doba akcije“ 80-ih i 90-ih, sa impresivnom međunarodnom glumačkom postavom.

Danijela i Ivan prave društvo Stivenu

Danijela Karić i Ivan Mileusnić pravili su društvo popularnom glumcu, te su sve ovekovečili fotkom na Instagramu.

Podsećamo, Danijela i Ivan u braku su od 2019. godine i imaju dvoje dece.

Ne propustiteStarsPOZNATI DOŠLI NA VELIKO SLAVLJE KARIĆA! Ona se pojavila u kostimu princeze, a evo ko je sve došao - Sve je spremno za RASKOŠNO veselje! (FOTO)
IMG-20250515-WA0143.jpg
Stars"DOŠLA JE NA SVET MESEC I PO DANA RANIJE, ONA JE NAŠ BORAC!" Danijela Karić nikad emotivnija, a izgleda kao Barbika: Ispunila želju pokojnoj majci Hafi (VIDEO)
mmm.jpg
StarsDANIJELA KARIĆ I IVAN MILEUSNIĆ PRIKLJUČENI NA INFUZIJU! Oglasila se iz porodičnog doma i zabrinula sve (FOTO)
screenshot-17.jpg
Stars"TEBE VIŠE NEMA, ODZVANJAJU MUK I TIŠINA..." Tuga u porodici Karić ne jenjava
Untitled-2.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Ana Nikolić se obraća bivšem partneru Izvor: Instagram