Ivan i Danijela sa Stivenom Sigalom
STIVEN SIGAL STIGAO U SRBIJU, A DRUŠTVO MU PRAVI NAŠ EMINENTNI ESTRADNI PAR: Sve ovekovečeno ovom fotkom
Holivudski glumac Stiven Sigal stigao je u Beograd gde će polovinom septembra početi sa snimanjem novog akcionog trilera Order Of The Dragon (premijera planirana za 2026), u režiji nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina (C.L.E.A.N., Wrongful Death, Oniros Film Awards, Vegas Movie Awards).
Stiven Sigal Foto: EPA/ALEXANDER NEMENOV POOL, Cinnamon Films, ORDER OF THE DRAGON
Snimanje će početi u septembru 2025. godine i odvijaće se na atraktivnim lokacijama u Beogradu.
Projekat obećava povratak u „zlatno doba akcije“ 80-ih i 90-ih, sa impresivnom međunarodnom glumačkom postavom.
Danijela i Ivan prave društvo Stivenu
Danijela Karić i Ivan Mileusnić pravili su društvo popularnom glumcu, te su sve ovekovečili fotkom na Instagramu.
Podsećamo, Danijela i Ivan u braku su od 2019. godine i imaju dvoje dece.
