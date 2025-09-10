Slušaj vest

Svadba Cece i Željka Ražnatović, koja je bila 19. februara 1995. godine još uvek se s vremena na vreme nađe u žiži interesovanja javnosti.

Mlada je bila u venčanici od 100.000 maraka, po koju je tada lično išla u Milano.

Detalji venčanja

Njihovo venčanje imalo je TV prenos, a posebnu ulogu tog dana odigrala je svekrva Cece Ražnatović.

Naime, ona je snahu darovala dukatom koji je u njenoj porodici od 1700. godine.

Tada je Slavka Josifovski, Cecina svekrva, uputila folk divi sledeće reči:

- Darujem te ovim zlatnim dukatom, koji je iz 1700. godine. Od moje prababe, a vaše čukunbabe. Da brak bude srećan i dugovečan.

Ta tajna krila se dugo zbog vrednosti dukata, ali je došlo vreme i da javnost i za to sazna.

