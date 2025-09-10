Slušaj vest

Svadba Cece i Željka Ražnatović, koja je bila 19. februara 1995. godine još uvek se s vremena na vreme nađe u žiži interesovanja javnosti.

Mlada je bila u venčanici od 100.000 maraka, po koju je tada lično išla u Milano.

Detalji venčanja

Njihovo venčanje imalo je TV prenos, a posebnu ulogu tog dana odigrala je svekrva Cece Ražnatović.

Svadba Cece i Arkana Foto: Printskrin / You Tube, Printceen/Instagram

Naime, ona je snahu darovala dukatom koji je u njenoj porodici od 1700. godine.

Tada je Slavka Josifovski, Cecina svekrva, uputila folk divi sledeće reči:

- Darujem te ovim zlatnim dukatom, koji je iz 1700. godine. Od moje prababe, a vaše čukunbabe. Da brak bude srećan i dugovečan.

Ta tajna krila se dugo zbog vrednosti dukata, ali je došlo vreme i da javnost i za to sazna.

Kurir / Blic

Ne propustiteStarsTAJNO PISMO PRONAĐENO NA ARKANOVOM GROBU: Sakriveno u vazi sa cvećem, evo šta piše!
Arkan.jpg
Stars"SLAO JE NOVAC BIVŠOJ BEZ CECINOG ZNANJA"! Golubović nakon toliko godina otkrio šta je Arkan radio iza pevačicinih leđa: Poverio mi je da mu čuvam porodicu...
arkan ceca.jpg
Stars"ARKAN ME JE ZVAO ZBOG CECE" Knez nakon tri decenije otkrio tajnu: Evo da li ga se plašio i kako ga je zvao Ražnatović
ceca.jpg
StarsISPLIVALA TAJNA SA VENČANJA ARKANA I CECE! Krilo se godinama, a sada će čitava nacija da sazna ISTINU, bićete ŠOKIRANI
zeljko-raznatovic-arkan-svadba-19950219t000000z-79453621-pbeahumzqcd-rtrmadp-3-raznatovic--foto--reuters-stringer.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Viki Miljković o razgovoru sa Jelenom Karleušom i da li joj se Ceca javila Izvor: Kurir