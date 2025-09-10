Tajna sa venčanja Cece i Arkana
CECA I ARKAN KRILU VELIKU TAJNU SA VENČANJA, A SADA ĆE ČITAVA NACIJA DA JE SAZNA! Jedna žena zautavila je čitavo veselje pa frapirala onim što je saopštila
Svadba Cece i Željka Ražnatović, koja je bila 19. februara 1995. godine još uvek se s vremena na vreme nađe u žiži interesovanja javnosti.
Mlada je bila u venčanici od 100.000 maraka, po koju je tada lično išla u Milano.
Detalji venčanja
Njihovo venčanje imalo je TV prenos, a posebnu ulogu tog dana odigrala je svekrva Cece Ražnatović.
Svadba Cece i Arkana Foto: Printskrin / You Tube, Printceen/Instagram
Naime, ona je snahu darovala dukatom koji je u njenoj porodici od 1700. godine.
Tada je Slavka Josifovski, Cecina svekrva, uputila folk divi sledeće reči:
- Darujem te ovim zlatnim dukatom, koji je iz 1700. godine. Od moje prababe, a vaše čukunbabe. Da brak bude srećan i dugovečan.
Ta tajna krila se dugo zbog vrednosti dukata, ali je došlo vreme i da javnost i za to sazna.
Kurir / Blic
