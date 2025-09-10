Slušaj vest

Uroš Stanić nakon izlaska iz "Elite 8" non-stop šokira pratioce promenama izgleda.

Stanić je nedavno napumpao usta i jagodice i uradio konturu lica botoksom, ali se tu nije zaustavio.

Uroš je sada otišao da uradi nokte i to ni manje ni više nego predugačke, pa se odmah pohvalio na Instagramu.

Uroš Stanić uradio nokte Foto: Printscreen

- Krenule su pripreme! 13.9. vas očekuje spektakl što se tiče mog ulaska. Bićete šokirani više nego ikada - naveo je u on u opisu fotografije na kojoj se vide njegovi roze nokti sa cirkonima.

Mnogi ga savetuju da bolje potroši pare

Uroš je, inače, deo procedure koju je nedavno uradio na licu u salonu lepote okačio na društvene mreže, a pojedini su mušljenja da je pametnije mogao da uloži novac od rijalitija.

- Uroše, ne treba ti sve to. Mogao si drugačije te pare da potrošiš - bio je jedan od komentara na mreži "Iks".

Pogledajte dodatni snimak: