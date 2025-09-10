Slušaj vest

Ivan Marinković danas se oglasio na svom Instagram profilu i najnovijom objavom zabrinuo fanove i pratioce.

Naime, Ivan je podelio video i kom se oprašta od fanova i najvaljuje povlačenje sa društvenih mreža, ali i iz medija.

Sve vreme je nosio higijensku masku na licu, a zabrinjavajuću atmosferu videa upotpunio je tužnim emotikonima.

Uplašio sve

- Ćao svima, imam jednu lošu vest. U narednom priodu se neću pojavljivati u medijima, nećete imati priliku da me vidite zbog lošeg zdravstvenog stanja. Žao mi je zbog toga, ali moje je da vas obavestim, da se duže vreme neću pojavljivati u medijima, pretpostavljate zašto je to. Nisam uspeo da sredim oralnu hogijenu -rekao je Ivan, pa skinuo higijensku masku u pohvalio se novim zubima.

Izgleda da je sve ovo bila Ivanova neslana šala kojom je uspeo da nasamari i na trenutak zabrine mnoge svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram.

Pogledajte dodatni snimak: