- Znate kako je bilo?! Bombardovanje... 11.4.1999. nisam nikada mogla da pišem o ovom periodu mog života.. jedan je od težih...muž u vojsku, tata ostaje u Srbiji a mi žene....same odlazimo u Loveč jer je tata tamo bio fudbalski trener... posto sam u 9-om mesecu...pozlilo mi je u avionu... slećemo i hitan porođaj... ostajem sama u bolnici među nepoznatim ljudima, ne znam jezik, ostavljaju me ne misleći da ću se za pola sata poroditi... ranije dosta... i tada kreće pakao... ona je jedino bila dobro... moja Sara... umirem lagano od bolova i još mi saopštavaju da imam tumor na pankreasu i akutni pankreatitis... ok... post porođajna depresija sledi i neću više ništa.... necu ni da živim... aliiiii posle dve nedelje prihvatam nju i tada kreće moj rolerkoster sa Zoi. Kako ona kaže "majka ja ne znam šta ti više nije jasno" kada je bilo šta pitam..."pa nisi me rodila kada treba, a ne nešto drugo" i neka.... volim što je svoja, volim što zna sta neće, obožavam što je uradila sve ono što ja nisam smela, što mi je kao mala rekla "hoću samo onako kako ja hoću slagala se ti ili ne"... bilo je teško, ali sam danas ponosna majka jedne samostalne, hrabre, inteligentne devojke, jedne velike umetničke duše, prvenstveno ispravne i jake žene... Volim te hrabra moja devojčice... uvek ću biti uz tebe, sa tobom i iza tebe... dok dišem, 24 - napisala je Dragana Bekvalac.