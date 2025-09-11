Slušaj vest

Pokojni reper Dalibor Andonov Gru napustio nas je 2019. godine u stravičnoj saobraćajnoj nesreći. Opak, priče o njemu, njegovoj muzici i ljubavi prema porodici i sportu i dalje žive.

Posebno mesto u toj priči zauzima njegova supruga Danica, koja je, nakon tragedije, odlučila da se povuče iz javnosti i posveti sinovima.

Ljubavna priča Grua iu Danice

Danica Andonov bila je uspešna manekenka, ali je zbog ljubavi prema Gruu odustala od karijere u inostranstvu i izabrala porodicu. Par se venčao 2007. godine i dobio dva sina – Vuka i Relju.

"Onog trenutka kada sam se zasitila modne scene, povukla sam se iz posla i posvetila porodici", rekla je Danica u jednom intervjuu.

Okušala se i kao TV voditeljka, ali su porodica i miran život bili njen izbor.

Kao da je predosetio kraj

Gru se poslednjih godina povukao sa estrade i posvetio porodičnom životu i di-džejingu. Njegova poslednja pesma bila je duet sa Gazda Pajom 2015. godine.

Tragično je stradao 9. septembra 2019. godine u Zemunu, kada je, vozeći kajt, upao u vodu i preminuo na licu mesta. Ono što i danas ledi krv jeste da je samo dve nedelje ranije pričao upravo o riziku ekstremnih sportova:

"Snoubord, kajt, skakao sam iz aviona... Pre neki dan sam pričao sa drugarom koji je poznavao nekog tipa što je doživeo nesreću i poginuo. Ne možeš da doživiš nesreću, a da ne pogineš", rekao je tada Gru.

U naslednicima pronašla snagu nakon tragedije

Nakon tragedije, Danica je život posvetila sinovima. Vuk i Relja nasledili su Gruovu ljubav prema sportu – jedan trenira fudbal, drugi košarku. Ona im je bila i majka i otac, trudeći se da ih izvede na pravi put.

Kako su dečaci odrastali, postali su i njena najveća podrška. Danica je nedavno obeležila punoletstvo starijeg sina Vuka i ponosno podelila fotografiju završetka njegove srednje škole.

Danas – miran život i sećanje na Grua

Iako i dalje privlači pažnju svojom lepotom, Danica je ostala dosledna povučenom životu. Povremeno podeli fotografije sa prijateljima ili porodicom, ali reflektori je ne zanimaju. Nedavno je objavila sliku sa bazena sa prijateljicom, izazvavši brojne pozitivne komentare.

Za nju, Gru ostaje najveća ljubav. A za javnost – muzičar koji je zauvek promenio lice domaće muzičke scene.

