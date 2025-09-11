Slušaj vest

Melisa Zijadić, pevačica koja se proslavila učešćem u prethodnoj sezoni "Zvezda Granda", gde je inače došla do finala, nedavno se verila za dugogodišnjeg izabranika Ajdina.

Mađurim, malo ko zna da je on u bliskim rodbinskim vezama sa Jašarom Ahmedovskim i njegovim pokojnim bratom Ipčetom.

Melisa Zijadić sa verenikom Foto: Printscreen Instagram

Adjinov deda je rođeni brat oca Ipčeta i Jašara.

Melisa takođe potiče iz mesta Lažani, nadomak Prilepa u Severnoj Makedoniji.

Otpočinju zajednički život

Podsetimo, Melisa Zijadić se tokom leta verila sa Ajdinom, a nedavno je otkrila da će uskoro početi zajednički život sa izabranikom.

- Svadba je isto u planu uskoro, ali neka i to bude mala tajna – kazala je Melisa kroz osmeh i otkrila da uskoro počinje život sa Ajdinom:

- Meni je super i srećna sam sa Ajdinom, za nekih mesec dana počinjemo da živimo zajedno. Doći će da me uzme.

Inače, Melisa je tokom takmičenja govorila o komšiji Jašaru Ahmedovskom, a tada je otkrila kako je on reagovao kada je čuo kako peva.

- Jašar je jedinstven tako da se nadam da ću i ja jednog dana imati takvu karijeru. Upoznala sam ga i čuo me je kako pevam, mnogo me je pohvalio– rekla je ponosno Melisa.

Kurir.rs/Grand

