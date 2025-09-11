VERENIK ZVEZDE GRANDA UNUK JAŠARA I IPČETA AHMEDOVSKOG Pevačica je to krila godinu dana, ovo niko nije znao o njoj!
Melisa Zijadić, pevačica koja se proslavila učešćem u prethodnoj sezoni "Zvezda Granda", gde je inače došla do finala, nedavno se verila za dugogodišnjeg izabranika Ajdina.
Mađurim, malo ko zna da je on u bliskim rodbinskim vezama sa Jašarom Ahmedovskim i njegovim pokojnim bratom Ipčetom.
Adjinov deda je rođeni brat oca Ipčeta i Jašara.
Melisa takođe potiče iz mesta Lažani, nadomak Prilepa u Severnoj Makedoniji.
Otpočinju zajednički život
Podsetimo, Melisa Zijadić se tokom leta verila sa Ajdinom, a nedavno je otkrila da će uskoro početi zajednički život sa izabranikom.
- Svadba je isto u planu uskoro, ali neka i to bude mala tajna – kazala je Melisa kroz osmeh i otkrila da uskoro počinje život sa Ajdinom:
- Meni je super i srećna sam sa Ajdinom, za nekih mesec dana počinjemo da živimo zajedno. Doći će da me uzme.
Inače, Melisa je tokom takmičenja govorila o komšiji Jašaru Ahmedovskom, a tada je otkrila kako je on reagovao kada je čuo kako peva.
- Jašar je jedinstven tako da se nadam da ću i ja jednog dana imati takvu karijeru. Upoznala sam ga i čuo me je kako pevam, mnogo me je pohvalio– rekla je ponosno Melisa.
Kurir.rs/Grand
