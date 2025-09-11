PEVAČICA OTKRILA POL BEBE Na specifičan način otkrila fanovima da li nosi dečaka ili devojčicu (FOTO)
Pevačica Ina Gardijan u blagoslovenom je stanju, a sada je na svom Instagram profilu otkrila pol bebe.
Ina je pozirala u roze haljini dok je držala tortu u obliku srca u ruci i kratko napisala:
"Devočica je", a čestitke su stizale sa svih strana.
Majka razvela oca od prve žene
Podsetimo, pevačica je nedavno govorila o ljubavi svojih roditelja.
- Moja majka je razlog razvoda mog oca i njegove prve supruge. Tata i mama su se upoznali mnogo mladi, mama je išla na more u Hrvatsku, tata je bio u vojsci i oni su tad započeli romansu, ali ih je život odveo na dve strane. Mama je bila u Beogradu, tata u Hrvatskoj. Tata se u međuvremenu oženio, ali nekim spletom okolnosti, oni su se ponovo sreli i tata se razveo, pa je stupio sa mamom u odnos i u brak - rekla je pevačica za "Hype" i dodala:
- Mislim da je mama bila razlog i ta ljubav prema njoj, jer on nije mogao da je zaboravi.
