Emina Jahović jedna je od javnih ličnosti koje su usluge plastičnog hirurga i te kako koristile, bar ako je suditi po njenim fotkama sa početka karijere.

Pevačica gotovo nikada ne govori javno na ovu temu iako je, i više nego očigledno, da za svoju estetičnu spoljašnost, osim genetici i zdravom načinu života, koji propagira, takođe može da zahvali i hirurgu koji se bavio njenim izgledom.

1/12 Vidi galeriju Ovako je izgledala Emina Jahović pre operacija Foto: Printskrin/jutjub

Za razliku od nekih njenih kolegnica, koje se poput nje, nisu libile da zakucaju na vrata plastičaru, pevačicine korekcije na licu deluju prirodno, simetrično i skladno, te je očigledno da teži ka tome da izgleda kao da ih nije radila.

Foto: Printscrean

Da nije Eminih fotografija iz rane mladosti, mnogi ne bi mogli ni da pretpostave da pop zvezda nije u potpunosti “prirodna”. Iako joj se na teret stavljaju razni zahvati, Jahovićeva je, kad je reč o ovim intervencijama, do sada, priznala samo operaciju nosa.

