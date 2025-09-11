Slušaj vest

Božen Žumbor bila je jedna od najmoćnijih žena u Srbiji, a pre više od 10 godina izgubila je bitku sa teškom bolešću.

Božen je bila vlasnica poznate linije kozmetičkih proizvoda. Kako nije imala naslednike, mnogi su se pitali kome je pripalo njeno bogatstvo, koje se, kako su navodili mediji , procenjivalo se na desetinama miliona.

- Za sada niko nema informacije o tome šta će se dalje dešavati sa kompanijom. Vest o smrti gospođe Božen nas je sve zatekla, još uvek ništa ne znamo, detaljnije informacije ćemo imati narednih dana - rekli su svojevremeno u kompaniji nakon što su saznali za tragediju.

U jednom momentu se Božen našla u centru skandala kada se za njen proizvod za mršavljenje, po kom je postala popularna, pojavila informacija da je neispravan, a jedno vreme je čak bio povučen iz prodaje.

Božen je živela na relaciji Srbija - Holandija, a kako su tada pisali mediji, imala je osim nekretnina u Srbiji i luksuzne nekretnine u Holandiji.

Dve velelepne vile je imala u Srbiji - na Dedinju i pod Avalom. Bavila se humanitarnim radom, dugo je pomagala deci bez roditelja, staračkim domovima, kao i bolnicama.

Inače, Božen je bila velika prijateljica sa voditeljkom Draganom Katić, a ona je pre nekoliko godina odgovorila na pitanje o njoj.

"Ne želim o tome da pričam. Želim da bude mirna i da bude spokojna tamo gde sada jeste. Neka bude tu. Baš sam je volela. Mnogo, mnogo volela", poručila je Dragana.