Voditelj Milan Milošević nedavno je otkrio da je bolestan, a sada je objavom zabrinuo fanove i korisnike društvenih mreža.

On je sada objavio fotografiju na kojoj se vidi kako prima infuziju i u to napisao:

- Još malo.

Milan Milošević na infuziji Foto: Printscreen Instagram

Razboleo se

- Ja sam toliko bolestan, da ne mogu glavu da podignem. Vidite nju, ona se ne odvaja od mene, a temperatura 39,6 - rekao je Milan na svom Instagram nalogu i dodao da je prošao kroz pakao tokom noći:

- E, ako sam ovu noć preživeo, sve ću.

Podsetimo, Milošević je ranije govorio o zdravstvenom problemu koji ga mući još od detinjstva. Godinama je mislio da ima srčanu bolest, ali se na kraju ispostavilo da je pravi uzrok svih simptoma bio – želudac.

Milan Milošević u emisiji na Kurir TV Foto: Damir Dervišagić

Pre četiri godine doživeo je ozbiljan napad visokog pritiska i aritmije, nakon kojeg je završio u bolnici na Bežanijskoj kosi. Tada su uspeli da mu stabilizuju stanje, ali je on odlučio da obavi sve moguće analize kod najeminentnijih kardiologa.

Rezultati su iznenadili i njega i lekare, njegovo srce bilo je potpuno zdravo.

- Na kraju je ustanovljeno da mi je želudac toliko podignut da se nalazi skoro ispod rebara, u samom predelu srca. Taj položaj želuca podizao je dijafragmu i izazivao aritmije i tahikardije - otkrio je Milošević jednom prilikom za Svet, koji je od tada na posebnoj terapiji koju redovno uzima, a njegovo zdravstveno stanje se značajno poboljšalo.