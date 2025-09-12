Slušaj vest

Stefan Karić u emisiji "Narod pita" u kojoj je gostovao sa Sofijom Janićijević, priznao je da se pretplatio na profil Jelene Ilić na sajtu za odrasle Fiesta fans.

"Jedini sam je iz Elite počastio"

- Da, ona se sama pohvalila da je napravila taj profil. Mene je bilo sramota da dam 5 evra evra za mesec dana, ali sam za tri meseca platio 1.700 dinara. Mislim da sam je jedini ja počastio iz Elite, ali očigledno je shvatila da je blam da to radi - rekao je Karić.

- Da li ste se čuli? - upitala je Ana.

- Ja sam je zvao i pitao: ''Je l' hoćeš da stanemo?'', a ona je rekla: ''Ja sam rijaliti učesnica, moram tebe da komentarišem''. Okej, ali ne mora na takav način i to je to. Ona nije želela da stane - rekao je Karić.

Podsetimo, Jelena Ilić pridružila se ovom sajtu nakon što je ugovor potpisala Nevena Stamenković.

- Da, istina je. Vidim da se vesti brzo šire. Ranije sam dobijala ponude za Onlifans, ali me to nije zanimalo, nisam videla sebe u toj priči. Sada sam razgovarala sa Ivanom, koji je menadžer ove kompanije za Srbiju, detaljno mi je sve objasnio šta i kako funkcioniše, ozbiljna je priča skroz, tako da se nisam dvoumila oko oko ovog posla - rekla je ona dodajući da ima "posao za poželeti".

Oglašavanje Ivana Marinkovića

- Posao je za poželeti. Ono što volim i u čemu uživam. Pratioci će moći da me upoznaju iz nekog drugog ugla, svetla. Spremna sam i na kritike i razne predrasude, ali sa njima živim godinama unazad otkako sam uplovila u javni svet, tako da me to ne dotiče - rekla Jelena.

Tim povodom za medije se oglasio i jelenin bivši suprug Ivan Marinković. Onje istakao da je ne bi podržao da su ostali u braku.

- Naravno da ne, Bože me sačuvaj. Nisam ja Gruja, ja svoje žene ne prodajem, ali bivše mogu da podržim. Ako budem poželeo da obnovimo neke stare emocije, pretplatiću se na njen kanal. S obzirom na to koliko sam joj para dao, tu sam i sada da joj pomognem finansijski. Pogledaću koliko traži, kolika joj je cena, pa ću joj rado dati svoju ponudu. Mogu i da joj platim bilbord, neka bira deo grada koji hoće - to bi bila najbolja reklama. Ovako, dok svi vide na internetu, dok joj svako uplati po pet, šest dolara, nema ništa od toga. Kada budu ugledali bilbord, brže će to ići - rekao je on i šokirao javnost stavom o tome što je njegova bivša supruga potpisala ugovor sa sajtom za odrasle.

