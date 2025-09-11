Slušaj vest

PevačŽeljko Šašić nastupao je sinoć u jednom beogradskom klubu, a na samom početku je otkrio šta čini njegovu rajder listu.

- Provod je ekstra. Volim kafu pre nastupa i hladnu vodu, molim ljude da mi skuvaju kafu, obično mi izađu u susret. Moja rajder lista je skromna. Samo dosta vode i salvete, to se nalazi na mojoj listi - rekao je Željko Šašić, a onda je spomenuo domaću publiku i priznao da njegova ćerka često dolazi na nastupe.

Ćerka kao gost

- Za mene Beograđani nisu teška publika, razumećemo se odmah. Ovde dolaze i ljudi sa strane, mi ćemo biti dobri domaćini. Ćerka je rekla da će biti ovde. Ja dolazim sa ekipom, ona je tu kao gost - rekao je Željko, a potom spomenuo njen muzički ukus.

Foto: Kurir

- Te pesme koje ona sluša, meni ne pada na pamet da pevam. Ona je užasno talentovana, zna mnoge žanrove. Ali to što ona trenutno sluša meni ne treba, tu se potpuno ne razumemo. Uskoro ću objaviti CD, ne mogu više singlove da objavljujem.

Pojedine njegove kolege se žale na ovu sezonu, a on priznaje da njemu nije bilo loše i da se ne žali.

Više se odmarao nego što je radio

- Meni je ovo leto više bilo odmaranje, radio sam takođe, biću tužan kada budem shvatio da leto prolazi. Ja se ne žalim što se tiče sezone. Koga briga kome je loše? Super je. Meni nije loše. Ja bih se kod kuće žalio, ne ovde.

Foto: Boba Nikolić



Željko je žestoko komentarisao "Zvezde Granda" i "Pinkove zvezde".

- Kakve "Zvezde Granda", kakve "Pinkove Zvezde"? Kome je to zanimljivo? Čekate da žiri pravi šou? Da li je fokus na talentima? Opet će neko da napravi milion nekih pevača koje ćete kasnije da jurite po Budvi u nekim od onih lokala. Oni će da kažu "nije neka sezona". Ne "Zvezde Granda", ne "Pinkove Zvezde", to je šuplja priča. Tako se karijera ne pravi, to je šarena laža - rekao je Šašić, a potom izeno svoje mišljenje o tome kako je najbolje napraviti karijeru.

Foto: Kurir



- Treba biti strpljiv i raditi kako valja. Pevaće u nekom lokalu, ako bude gužve, ako ga budu tražili producenti, doći će i do medija. Ovo preko noći nije karijera, šta je ovo sad? Ovo u takmičenjima se samo nekome posreći, a neko ode u depresiju od velikih očekivanja.

Kurir/Blic