Slušaj vest

Miligram je na svom Instagram profilu najavio pesmu "Sejda" koju je napisao za Halida Bešlića.

Aleksandar Milić Mili danas objavljuje emotivnu numeru koju je Halid posvetio svojoj supruzi Sejdi sa kojom je više decenija u braku.

Aleksandar Milić Mili objavio sliku sa ćerkom Foto: Printscreen Instagram/Privatna arhiva: Ivan Tatić

Ono što je Miligram sada otkrio jeste da pesma izlazi danas, baš na rođendan njegove ćerke, kojoj je uz ovu melodiju čestitao divan dan:

- Ova predivna ljubavna priča izlazi tačno na rođendan moje ćerke Mie! Da joj život bude prepun ljubavi, uzspeha i pesme! Srećan rođendan moje Sunce - napisao je on uz fotografiju njega i Mie.

Stihovi posvećeni supruzi

Podsetimo, Aleksandar Milić Mili je u videu koji je okačio na svoj Instagram profil objasnio sve o saradnji sa čuvenom folk zvezdom. Podsetimo, Halid se već nedeljama nalazi u bolnici, ali ga to nije sprečilo da u dogovoru s Milijem baš sada bude objavljena pesma koju mu je Miligram uradio.

- Imao sam životnu želju da uradim jednu pesmu sa Halidom Bešlićem. On je za mene, a i za ceo Balkan, ikona, jedan veliki umetnik i jedna ljudska gromada koja već više od pola veka inspiriše taj duh Bosne i Sarajeva u svom najlepšem svetlu - rekao je on, pa nastavio:

- Dugo smo mi pričali o tome, ali nikakko nisam imao pesmu koja bi se tako savršeno uklopila u njegovu fantastičnu karijeru. Kada se pre jedno godinu dana stvarno pojavila, poslao sam je za tekst Fahrudinu Pecikozi i kada me je nazvao i pročitao je, sećam se da mi se stomak stegao, jer je napravljena jedna realna ljubavna priča gde se muškarac nakon toliko decenija braka i ljubavi obraća svojoj ženi: "Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo". Tada sam shvatio da ono što je rečeno je da je jedino što je stvarno i vredno večnosti ljubav. Halid i ja smo odlučili da ovu poruku i pesmu o ljubavi pustimo upravo sada. Uživajte.