Stigao prvi milion za "ADHD". O novoj pesmi i spotu regionalne muzičke zvezde Milice Pavlović ne prestaje da se priča, ali i da se sluša što najbolje pokazuje podatak da se prvi put na našim prostorima desilo da jedan projekat dva sata nakon objavljivanja uđe u trending na "Jutjubu" u svim zemljama u regionu, a za rekordno vreme dođe do prvog mesta u Austriji.

Pored pesme, za koju javnost kaže da Milica ima hit godine, mnogi komentarišu i spot, koji se procenjuje da je najskuplji do sada u regionu.

Ekranizacija ove pesme je rađena po uzoru na svetske modne editorijale i naučno-fantastične priče, kao što je serija “Westworld” u kojoj, baš kao i u Miličinoj ekranizaciji pesme, dominira minimalistička i hladna estetika, kao i vrhunske plesne, vrlo zavodljive tačke, za koje je zadužena koreograf iz Hrvatske, Helena Janjušević, sa kojom Milica sarađuje od albuma "Posesivna". Ipak, devojkama su najviše pažnje privukli seksi plesači, koji takođe dolaze iz Hrvatske, Antonio Knežević i Marko Kolenc.

Upravo Antonio u ovom futurističkom spotu ima samostalne scene sa Milicom, koje su od pre dva dana, kada je izašla pesma, postale glavna tema komentarisanja širom regiona.

- Moram reći da sam se osećao izuzetno počastvovano i zahvalno što su me odabrali, ne samo kao plesača nego i kao manekena u ovom projektu. Prve scene koje smo snimali bile su s Milicom i odmah je bilo jasno da će to biti intenzivno iskustvo. Iako danas nemam problem s izazovima pred kamerom, uvek želim dati maksimum da sve izgleda uverljivo i profesionalno. Kao plesaču mi je prirodno raditi u paru, pa sam se potrudio smiriti energiju i da donesem opuštenost na set. Mislim da se to oseti i prenosi, a Milica je sama rekla da joj moja energija odgovara. Budući da smo već ranije radili na pesmama "Posesivna" i "Ona nosi Pradu", imali smo izgrađeno poverenje, što nam je olakšalo celi proces - kaže Antonio i dodaje kako je bilo snimati seksi scene sa Milicom:

- Najveći izazov predstavljao je krevet sa lateks posteljinom, koji je otežavao pokrete. Ipak, dali smo sve od sebe da sve izgleda što prirodnije i da emocija koju želimo da prenesemo dođe do izražaja. Posebno nam je bilo važno zadržati eleganciju i preciznost pokreta u svakoj sceni. Na kraju, mislim da smo se odlično uklopili. Bilo je i puno lepih trenutaka izvan samog snimanja, kad bismo razgovarali i razmenjivali iskustva. Rekao sam Milici da mi je ova pesma došla kao naručena – i stvarno jeste. Ona uvek zna dati savet, pružiti podršku i dodatnu motivaciju kada je to najpotrebnije.

Fanovi su navikli od Milice da ih pre ili u toku leta obraduje novom pesmom ili čak albumom, a sudeći po mnoštvu pozitivnih komentra koji se iz minuta u minut nižu na društvenim mrežama, singl “ADHD” koji je malo "zaksnio", je upravo ono što je publici bilo itekako potrebno. Inače, ovom pesmom Milica najvljuje šesti studijski album po redu, a kako je ovim projektom nadmašila samu sebe, ostaje nam da vidimo kakvu je muzičku bombu spremila.

