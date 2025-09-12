Slušaj vest

Pesma Evrovizije nalazi se pred jednom od najvećih kriza u svojoj istoriji, a u centru pažnje je učešće Izraela zbog genocida u Gazi, koje sve više zemalja dovodi u pitanje. Nakon što su Slovenija i Island zapretili povlačenjem, slične naznake stižu i iz Španije.

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Španija, jedna od ključnih zemalja "velike petorke", signalizira da bi mogla da napusti takmičenje ukoliko Izrael ne bude isključen, što bi imalo dalekosežne posledice na budućnost Evrovizije.

Španski ministar kulture Ernest Urtasun, u ime koalicione partije Sumar, otvoreno je izjavio da bi povlačenje s takmičenja moglo da postane opcija. On je u emisiji na javnom servisu TVE kritikovao učešće Izraela i naglasio da je Španija već zvanično zatražila njegovo isključenje.

- Ako se to ne desi, moraće da se preduzmu određene mere - jasan je bio Urtasun.

Iako konačnu odluku donosi nacionalni emiter RTVE, Urtasunova izjava ukazuje na snažan pritisak vlade.

Johanes Pič Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Njegov stav podudara se sa pozicijom slovenačkog javnog servisa RTV SLO, koji je već najavio povlačenje s narednog takmičenja ako Izrael ostane na spisku učesnika. Slovenci su objavili da će odluku o učešću na Pesmi Evrovizije 2026. doneti najkasnije do usvajanja godišnjeg plana za 2026. godinu, na zimu.

- Do tog trenutka trebalo bi da bude jasno da li će EBU doneti bilo kakvu odluku u vezi sa učešćem Izraela i da li će uzeti u obzir komentare nekoliko zemalja članica EBU u vezi sa transparentnošću glasanja. Tada će biti jasno da li RTV i dalje želi da učestvuje na ovom takmičenju - navode oni.

Islandski emiter je istakao da bi mogao da se povuče sa takmičenja ako se Izraelu dozvoli da se takmiči na Evroviziji 2026. Emiter navodi da ima "ozbiljne sumnje u ponašanje i izraelskog javnog emitera i izraelske vlade kada je u pitanju Evrovizija".

Foto: Printscreen RTS

Slično saopštenje stiglo je i iz Irske.

Naša ekipa kontaktirala je s Javnim servisom kako bismo od njih saznali kakav je njihov stav o ovom pitanju i da li ćemo i mi krenuti putem Španije i Islanda, a sa RTS su nam poručili da je prijava za učešće već poslata i da je učešće plaćeno, kao i da će već sledeće nedelje imati prvi sastanak na temu Evrovizije.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih smo došli, sistem biranja našeg predstavnika se ni sledeće godine neće menjati, pa ćemo u Beč poslati pobednika takmičenja PZE, ali i da se razmatra da u izbor uđe manje kandidata nego ranijih godina.

Povodom ove najave bojkota i potencijalnog povlačenja s takmičenja, saopštenje je objavio i Martin Grin, direktor Pesme Evrovizije.

Foto: GEORGIOS KEFALAS/KEYSTONE

- Razumemo zabrinutost i duboko ukorenjene stavove o tekućem sukobu na Bliskom istoku. Još uvek se konsultujemo sa svim članicama EBU kako bismo prikupili mišljenja o tome kako upravljamo učešćem i geopolitičkim tenzijama povodom Pesme Evrovizije. Emiteri imaju rok do sredine decembra da potvrde da li žele da učestvuju na sledećem događaju u Beču. Na svakom članu je da odluči da li želi da učestvuje na takmičenju i mi ćemo poštovati svaku odluku emitera.

Podsetimo, Evropska radiodifuzna unija saopštila je da će Beč biti domaćin Evrovizije 2026. nakon pobede Džej Džeja na takmičenju 2025. godine. Finale je zakazano za 16. maj.

