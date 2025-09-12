Slušaj vest

Rođen je u Leskovcu 1947. godine, a bio je najmlađe dete peteročlane porodice. U braku sa suprugom Jelenom dobio je dvoje dece, ćerku Katarinu i sina Dušana.

U svojoj karijeri objavio je nekoliko albuma, a u decembru 2005. godine je na Beogradskom sajmu održao svoj najveći koncert ikada. Imao je dosta popularnih pesama i uspešnih albuma, ali jedna od najpopularnijih definitivno je pesma "Splavovi", koja je objavljena 2000. godine i na YouTube-u ima više od 20 miliona pregleda.

Novica je jednom prilikom otkrio da mu je Toma tražio oprost Foto: Marina Lopičić

Više od 20 godina borio se s kancerom bešike od čega je preminuo u 74. godini.

Inače, Novica i Toma bili su veoma bliski i on je o tome rado govorio u javnosti.

- Moj brat nije bio porodičan čovek, ali je verovatno to bio put kojim je morao ići. Kad se približim grobu kroz glavu mi prvo prođe njegova sahrana jer to se tada videlo i nikada više, da je takva kiša padala. Doletela je jedna ptica, stala je na granu iznad samog groba i do kraja sahrane je bila tu. Onda je odletela i kad smo krenuli s groblja kiša je odjednom prestala - ovako je pričao Novica o Tominoj sahrani

On je istakao da je Toma uvek želeo da mu bude autoritet.

- Uvek je hteo da bude autoritet jer je stariji 10 godina. Drugim ljudima je bio dobar i sve im je činio, meni nikad ništa, iako me je voleo. Razumeo sam to i nikada se nisam ljutio. Ja sam ga slušao i poštovao njegove godine. Nikada mu se nisam suprotstavio. Uvek sam gledao da ne osramotim njegovo ime i reputaciju koju je stekao tokom uspešne karijere. Bio je hladan prema meni, recimo, kao da sam mu komšija. Ne znam je li to bio uticaj toga što sam bio grešan u detinjstvu, a ja sam mu baš hteo dokazati koliko vredim. Tek je pred smrt shvatio koliko sam mu značio, a to je jako tužno i bolno za mene. Danima sam ga obilazio u bolnici i svakodnevno me je molio za oproštaj. Govorio mi je da se kaje, da mu je žao i da je pogrešio. Ni tad nije želeo da mi kaže konkretan razlog zbog čega se kaje, ali ponavljao je te rečenice svaki put kad mi je ugledao oči dok je bespomoćan ležao u bolničkoj postelji - dodao je Novica.

Novica je Tomi napisao broje hitove, a jedan od njih je Ispod palme na obali mora Foto: Printskrin / You Tube

Inače, malo ljudi zna da je Novica napisao neke od najljepših pesama koje je otpjevao čuveni Toma, a to su "Umoran sam od života", "Ispod palme na obali mora", "Lele, lele, Ciganko", "Plakala je", "Gde si sada", "Sutra se vraćam kući".