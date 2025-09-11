Slušaj vest

Kaja Ostojić objavila je na svoj 42.rođendan novu emotivnu baladu "Ista ko ti"! Pored rođendana, pevačica danas proslavlja i prvu godišnjicu braka sa svojim suprugom Milošem Čujovićem, pa je zbog toga odlučila da ova numera ugleda svetlost dana upravo 11. septembra.

Podseća na Merilin Monro

Na njenom Jutjub kanalu možete pogledati i visokobudžetni spot koji je snimila prošlog meseca, a u kojem izgleda potpuno neprepoznatljivo. Sa plavom perikom i plavim kontaktnim sočivima na očima, neodoljivo podseća na Merilin Monro, a sama pevačica kaže da ju je taj vizuleni identitet vratio na početke njene karijere, kada je bila plavuša.

Kaja Ostojić Foto: Privatna arhiva, Instagram

Trostruki razlog za slavlje

- Danas imam čak tri razloga za sreću... Danas mi je rođendan, godišnjica braka, i u čast tih, meni važnih datuma, poklanjam vam pesmu koju sam zavolela na prvo slušanje. Nadam se i verujem da će i kod vas biti isti slučaj. "Ista ko ti" je na mom Jutjub kanalu! Jedva čekam da čujem vaše utiske... P.S. Ne budite previše strogi prema mojoj plavoj perici, ipak je to samo perika, a ovo čime se bavim- šoubiznis", napisala je Kaja na svom Instagram profilu.

Numeru "Ista ko ti" potpisuju Jovana Radosavljević (tekst), Miloš Vuksanović- Vuksa Leksington (muzika) i Dušan Alagić (aranžman).

