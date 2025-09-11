Slušaj vest

Majka rijaliti pobednice Kije Kockar, Nadica Zeljković, takođe je bila na prvom mestu u rijalitiju Zadruga svojevremeno, a danas vodi miran život, daleko od očiju javnosti.

Naime, Nadica je verna svom poslu, te joj ne treba medijsko eksponiranje.

- Nadica radi časno i pošteno svoj posao i tu u kraju nju svi poznaju. Ona je žena iz naroda i nema potrebu da se eksponira. Živi svoj život, ima svoj krug ljudi koji je poštuje, a svako za nju ima da kaže samo lepu reč - rekao je izvor za medije.

Nadica Zeljković Foto: Printscreen RED tv, Printscreen/Pink

U restoranu radi dugi niz godina

Inače, Kijina majka pre rijalitija bila je konobarica u jednom restoranu u Zrenjaninu, a i nakon pobede u šou programu pričala je da je nagrada od 50.000 evra neće promeniti i da će nastaviti da radi ono u čemu je najbolja.

- San svakog konobara je da otvori restoran, da imam četiri stola i nekoliko stolica. Biću ponovo konobarica, dočekivaću goste i reći ovo je vaš sto - pričala je ranije Nadica, a mnogi su je hvalili da je prizemna žena.

Kurir.rs/Blic

