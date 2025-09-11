Kristina Kiji Kockar objavila je da njen rođeni stric brani da sredi grob njenog oca Miloša i da mu podigne spomenik. Sada je na društvenoj mreži Instagram objavila dve fotografije koje pokazuju koliko je jeziv prizor na mestu na kojem počiva njen otac. Pobednica " Zadruge 1 " pokazala je kako izgleda stari krist i da je donela novi, za koji, kako je napisala, veruje da ga stric neće ukloniti.

Tužno

- Postavila sam svom ocu novi krst, jer moj rođeni stric nikom ne dozvoljava da se ovaj grob sredi i da moj otac dostojanstveno počiva. Tu počivaju i moji baka i deka Kockar. Sve ovo mi je veoma tužno i nadam se da moj stric neće ukloniti krst, jer to je njegov rođeni brat, čovek koji mu je uvek pomogao - napisala je Kija na fotografiji.

Nasilje

- Nisam mu nikada postavila to pitanje, ali neka druga jesam. Znam zašto je to uradio. To je jedan vid nemoći, kukavički, kada ne možeš verbalno, prelaziš na nasilje... Kada sam prvi put pričala sa njim na tu temu, nisam ništa pitala jer nema potrebe, nema opravdanja za to. Krivo mi je što nije odgovarao za to. Nisam ljuta na njega, jer moj otac nikada nije digao ruku na mene, a na majku sam ponosna kako je odreagovala i tada i kasnije. Da je on sada živ, ne bih se libila da ponovim da je njegov potez bio nešto najgnusnije što je mogao da uradi. Kasnije mislim da je shvatio da je pogrešio, jer je umro sam. Iz svega sam izvukla dobru pouku, a to je da ništa ne treba trpeti - istakla je Kija svojevremeno u "Premijeri - Vikend Specijal".