Sofija Milošević i Luka Jović preselili su se u Atinu, zbog fudbalerovog novog angažmana. Ovaj poznati par poznat je poznat po tome da voli luksuzan život, a i može im se.

Mnogo lokacija je porodica Jović - Milošević do sada promenila, a Sofija je sada pokazala kako izgleda njihov novi porodični dom.

Manekenka je podelila delić atmosfere iz skupocene vile a koliko se može videti po njenom storiju i novi dom odiše glamurom i sofisticiranošću na šta je par do sada i navikao.

Na slici koju je Sofija podelila na svom storiju vidi se zastakljena dnevna soba skupoceni enterijer kojim je opremljena i bazen ispred njihovog doma. Unutrašnjost doma ostavlja bez daha jer je na zidovima mermer, a cela kuća izgleda kao da je od stakla.

- Novo poglavlje - napisala je manekenka u opisu slike.

Foto: Printscrean

Komšije imaju lepo mišljenje o skladnoj porodici

Ekipa Kurira prošle godine je boravila u Milanu gde je tada živeo fudbaler sa porodicom, i tom prilikom razgovarali smo s komšijama koji su imali samo reči hvale za ovu porodicu.

- Viđamo ih, oni ovde žive. Imate dobre informacije. Lep su i skladan par. Sofiju češće viđamo od Luke, koji je često na treninzima i ima dosta obaveza oko fudbala, karantine i sve ostalo. Dosta poznatih sportista i osoba iz našeg javnog života živi ovde. Ovo je miran i bezbedan kraj, sve je pod obezbeđenjem. Portiri su na ulazu i niko bez najave ne može da dođe do stanara. Sofija je jako lepa i zgodna žena, ali nismo znali za nju dok se nije preselila ovde. Luka nam je poznat odranije, dobar je fudbaler, ali nešto mi se čini da se nije baš snašao ovde u klubu. Videćemo - rekao nam je sagovornik, pa nastavio:

nevenčani supružnici žive po svojoj meri Foto: Kurir, Instagram/sofijamilo, Prinstscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

- Sofija je baš dosta zauzeta oko dece, izvodi ih često u park da prošetaju i da se igraju na ovim spravama. Koliko sam primetio, baš voli šoping, stalno uveče dolazi kući s kesama poznatih brendova. Uvek je tip-top sređena, dosta trenira i baš vodi računa o sebi. Ljubazni su, uvek nam se lepo jave. Često i njih dvoje idu negde zajedno, ima tu blizu jedan dobar restoran gde često odlaze na večeru - zaključio je naš sagovornik.