Nakon burnog razvoda od repera Nenada Aleksića Ša, koji je sada već bivšu suprugu Vanju prevario sa pevačicom Mionom Jovanović– s kojom je danas u vezi – Vanja Ignjatović odlučila je da svoj život izgradi iz temelja, potpuno drugačije.

Vanja se nakon ljubavnog kraha povukla iz medija i sa društvenih mreža, a danas, živi jednostavan i stabilan život, daleko od svetlosti reflektora i radi u prodavnici za prodaju maski za mobilne telefone.

U prilog tome govore i fotografije koje su nastale na društvenoj mreži Tiktok.

Prija joj razvod

Da joj razvod definitivno prija govore fotografije sa društvenih mreža koje otkrivaju da nikada bolje nije izgledala.

Bivša supruga repera redovno objavljuje svoja najbolja izdanja, gde se jasno vidi njena vitka linija.

Elegantne haljine , profesionalna šminka i besprekorna frizura mogu se videti gotovo na svakoj objavi.

Traume iz braka sa Ša

Vanja je nakon razvoda od Aleksića javno govorila o njihovim svađama i priznala da vuče traume iz kratkog braka.

- Njega u trenutku uhvati neko ludilo, nešto svoje u glavi i on jednostavno poludi. On se toliko drao da sam se ja uplašila, to mi je trauma života ja mislim, da se on toliko drao da sam ja doživela nervni slom, da sam se par puta i onesvestila,vilica mi se kočila, ruke, noge trnule skroz, gde sam mu ja rekla: "Zovi Hitnu", ja sam mislila da ću da umrem, sigurna sam bila, tu pritom dete nije bilo. Nenad mi je rekao: "Ne može, ja sam poznata ličnost, ja ne mogu da te vodim u Hitnu, niti želim", a u stvari nije želeo jer je mislio da ću da ga prijavim u policiju – rekla je u emisiji "Pretres" na Hype televiziji.

Vanja je u drugom mesecu trudnoće izgubila bebu, a svojevremeno je otkrila šta se zapravo dogodilo tada.

- Za mene i za moju porodicu to je bio jako težak momenat. Najgori osećaj ikada, znajući zašto sam izgubila to dete – priznala je Vanja aludirajući na bivšeg supružnika.