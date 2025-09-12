Slušaj vest

Drama oko Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta, nakon što ga je prijavila za nasilje i raskida, i dalje traje. Kako vreme odmiče, tako se saznaju nove informacije, naročito one koje pevačica podeli s bliskim prijateljima i saradnicima.

Čista kao suza

Kako je i sama više puta isticala, Nikolićeva u ljubavne veze nije ulazila iz interesa, već iz čiste emocije. Tako je, po svemu sudeći, bilo i s kompozitorom, s kojim je okončala odnos kada ga je pre mesec dana prijavila policiji za nasilje, pa je dobio zabranu prilaska u trajanju od 30 dana. Kada su se strasti smirile i usijane glave ohladile, vratile su se one čiste emocije koje su među njima postojale. Naročito kod Ane. Ona se nedavno prijateljima požalila da nije mogla da veruje da će ikada doći u ovakvu situaciju i da bi najviše volela da je sve prespavala.

Ljubavni problemi

Velika ljubav, pa problemi

- Ja vam garantujem i mogu da potpišem da se Ana i Rale i dalje vole. Oni su vam kao rogovi u vreći ili kao pas i mačka. Svađaju se, ali se vole. To je neobjašnjivo, iako takvih slučajeva ima ko zna koliko. Čuo sam Aninu glasovnu poruku u kojoj je rekla da joj je sve teže kako vreme prolazi, valjda je navikla na Raleta, da je tu pored nje i da se nešto dešava, a sada je sama. Smišlja plan kako da sve reši, a da sebi ne napravi problem i da javno ne ispadne dvolična. Citiraću šta je rekla: "Rale nije neka lepota, ali ga volim, zavolela sam ga takvog, a ja ne kalkulišem u ljubavi, ja se zaljubim u čoveka, ne u facu. Meni je ljubav sve, iako me je mnogo povredio." Eto, to ona kaže i ja joj verujem da je tako. Videćemo kako će se to sve završiti između njih dvoje - zaključuje naš sagovornik.

Oglasili se

I jedno i drugo su se oglasili nakon skandala i svako je tom prilikom izneo svoju stranu priče. Ni Ana ni Rale nisu štedeli reči i optužbe.

Rale je objasnio i detalje oko učestalog nasilja između njih dvoje:

- Koliko je puta potegla nož na mene, makaze, to da ti ne pričam. Znaš da spavam sa upaljenim diktafonom kad krene njeno ludilo. Ne znam šta može da se desi. Jednom sam u studiju legao da spavam, ona s makazama krene i ja je čuknem nogom mahinalno. Pala je i pala joj je "Mona Liza" na glavu, znaš šta je rekla: "U, pade mi "Mona Liza" na glavu." Jednom sam pozvao njenu majku i ispričao joj, ona mi kaže: "Rale, malo si je tukao." Eto, to kaže njena majka. Nisam ja nju tuko, nego sam je uhvatio za vrat, a ona me ujede za ruku. Majka njena mi kaže: "Neka ti je bog u pomoći." Trpim, dokle... Ona je kraljica Margaret, a ja sam g**no - rekao je za Ful skrin mediju.

Kao rogovi u vreći

Sa druge strane, Ana je bila nemilosrdna:

- Da ga neko pita šta mu je ta Ana Nikolić uradila... Je l' te varala? Je l' te lagala? Je l' nešto uradila pogrešno? Štiti te dve godine u tome šta radiš i kako se ponašaš, šta ti je ta žena uradila da ti tako radiš... On ne bi imao odgovor jer ne zna, on ima kompleks "dive", mora na kraju svega da upropasti nešto kako bi on bio u centru pažnje. Ne znam dokle ide ta njegova bolest, osećam se kao da sam u vezi s nekom ženom pevačicom, kao da sam s Marijom Šerifović u vezi, tako se osećam - rekla je Ana za Hajp.

Pokušali smo u više navrata da stupimo u kontakt s Nikolićevom, ali ona nije odgovarala na naše pozive.