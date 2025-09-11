Slušaj vest

Pevačica Sandra Afrika još na početku karijere bila je osporavana kao devojka koja je postala popularna preko folkera Mileta Kitića.

Međutim, tokom svojih gostovanja, Afrika je volela da istakne kako za saradnike ima samo ozbiljna imena tog miljea, među kojima se našla i kantautorka pokojna Marina Tucaković, koja je pisala tekstove za Sandrine pesme.

1/15 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: ATAIMAGES, Damir Dervišagić

Ipak, mnogi ne znaju da je Sandri put do Marine Tucaković otvorio Zoran Marjanović, koji joj je na taj način mnogo pomogao u karijeri, a osim toga komponovao je i aranžirao numeru „Afrika“, zahvaljujući kojoj i stekla umetničko ime Sandra Afrika.

Afrika je sada otvoreno govorila o njihovom prvom susretu, koji nije prošao baš najbolje.

- Ja sam otišla na razgovor kod Zorana Marjanovića. Sela kod njega u studio. Pričam ja s njim, bila sam klinka tad, stavila kačket, obukla neki šorts.. Pravila se sa ga slušam, a zapravo me ništa nije zanimalo. Htela sam majku da ispoštujem, da ne bude da nisam došla.. On je meni tad nudio "Bato, bre" pesmu.. Indi je posle to snimila. Mene to ništa nije zanimalo, bila sam baš klinka. Ja nisam znala ni šta mi on priča. On meni kaže "hajde da mi otpevaš neku pesmu", a ja ga pitala da dođem sutra da mu otpevam. Mrtva ladna sam mu to rekla. I on meni kaže nije problem. Lagan čovek. Pobegla sam odatle i više se nikad nisam javila - rerkla je pevačica za Adriatv u emisji "Otkrivanje s Milenom".

1/11 Vidi galeriju Ovako je nekada izgledala Sandra Afrika Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin

Sarađivao s brojnim muzičkim imenima

Muzičkom produkcijom se bavi više od dvadeset godina, a autor je folk hitova „Digni me, pao sam“ Milana Dinčića Dinče, „Zlatnik“ Tanje Savić, „Bato bre“ Indire Aradinović Indi i drugih. Sarađivao je i sa pokojnom suprugom Jelenom, kojoj je komponovao, aranžirao i producirao brojne pesme.

Zoran se od ranih dvehiljaditih bavi komponovanjem, aranžiranjem i produciranjem muzike. Jedna od prvih kolegica sa kojima je sarađivao je Anica Milenković. Marjanović je komponovao pesme „Ovo mora da se zalije“, “Ma ja je znam“ i „Žilet“ sa njenog albuma „Puštam te“ iz 2001. godine. Otprilike u isto vreme je aranžirao numeru „Druga žena“ sa CD-a „Igraj nek’ je veselo“, folk pevačice Marine Živković.

Usledila je nova saradnja s Anicom Milenković, na pesmama „Što nisam muško“ i „Oprosti mi Bože“, koje su se našle na njenom albumu „Pile moje“ iz 2003. godine. Marjanović je komponovao muziku za numere „Plavo, plavo“ i „Izaberi jedan dan“ sa CD-a „One stvari“ folk pevačice Jasne Milenković Jami.

1/10 Vidi galeriju Zoran Marjanović Foto: Zorana Jevtić, Shutterstock, Zorana Jevtić, ATA images, Nemanja Nikolić

Nakon toga je sarađivao s Anom Bekutom na pesmi „Sačuvaj mi mesto“ sa njenog albuma „Brojanica“ iz 2005. godine. Komponovao je i muziku za numeru „Konak“ sa kojom se Bekuta takmičila na „Beoviziji“ 2006. godine.

Iste godine je Indi objavila CD na kome je svih deset pesama komponovao Marjanović, dok su tekstove pisali Marina Tucaković i Saša Milošević. Na tom albumu su bile numere „Na rate“, „Bela haljina“, „Pipni mi ruke“, „Relativno“ i druge. Komponovao je i pesmu „Bato bre“ sa kojom se Indi predstavila na „Grandovom“ festivalu, a koja je vrlo brzo postala hit.

Usledila je nova saradnja sa Produkcijskom kućom „Grand“, konkretno sa njihovim mladim pevačem Milanom Dinčićem Dinčom, kome je komponovao singl „Digni me, pao sam“, na tekst Saše Miloševića.

Marjanović je aranžirao numeru „Zapjevaj mi pjesmu Bosansku“ sa kojom je Branka Sovrlić nastupila na Ilidžanskom festivalu 2008. godine. Tokom 2008. godine pojavilo se nekoliko pop-folk hitova koje je komponovao ili aranžirao Zoran.

Bane Mojićević je objavio album „Zlato moje“, na kome je tri pesme komponovao i aranžirao Zoran, a na nekoliko je pevao i prateće vokale. Komponovao je tri od osam pesama na albumu Tanje Savić iz 2008. godine. Pored naslovne pesme „Zlatnik“, koja je vrlo brzo osvojila publiku širom regiona, Marjanović je autor kompozicija „Crveno slovo“ i „Ulica“.

Sarađivao je i sa folk pevačem Bekijem Bekićem, koji je ceo album „Veliko srce“ snimio u njegovom studiju. Marjanović je aranžer naslovne numere i pesme „Čudna devojka“. Za mladu pevačicu Jadranku Barjaktarović je komponovao pesmu „Bedem“, sa njenog albuma „Krv sam tvoja“ iz 2009. godine. Marjanović je kompozitor i aranžer numere „Puk’o si na mene“, koja se našla na četvrtom CD-u pevačice Jelene Elene.

1/11 Vidi galeriju Suđenje Marjanoviću za ubistvo supruge pevačice odloženo Foto: Zorana Jevtić

Za Katarinu Živković je napisao pesmu „Ako se rastanemo jednom“, a za Danijelu Vranić „Nemoj da me žalite“ sa kojima su se predstavile publici i žiriju na trećem „Axal Grand festivalu“, koji je održan 2010. godine. Usledila je saradnja sa Radom Manojlović, kojoj je komponovao muziku za pesmu „Vatromet“, sa njenog drugog CD-a „Marakana“, koji se u prodaji pojavio 2011. godine.

Za Ivana Kukolja Kukija je napisao numeru „Koštaš me“, a za Jadranku Barjaktarović „Dupla s čemerom“, sa kojima su nastupili na četvrtom „Axal Grand festivalu“.

Kako piše na sajtu biografija.org komponovao je pesmu „Nigde mosta, nigde ćuprije“ koju je otpevala Nada Topčagić, te napisao tekst, muziku i aranžman za numeru „Rođendan“, mlade „Zvezde Granda“ Mirjane Aleksić. Na tekst Marine Tucaković je komponovao muziku za pesmu „Znaš li“ mladog pevača Martina Ajdarevića. Numera se našla na njegovom prvom albumu pod nazivom „Takav je Bog“ u izdanju „City Records-a“. Nakon toga je za Borisa Stjepanovića komponovao i aranžirao pesmu „Potrošeno nije sve“, čiji tekst potpisuje Miodrag Ž. Ilić.

Usledila je nova saradnja sa Nadom Topčagić, čiji je rezultat pesma „Rađalo se, krstilo“, koja se našla na kompilacijskom CD-u „Grand Kolekcija 2014“. Iste godine je za Dejana Ćirkovića Ćiru i svoju suprugu Jelenu komponovao i aranžirao pesmu „Sele“, s albuma „Zimska kolekcija Grand hitova 2014“. Napisao je muziku i aranžman za singl „Čija si sreća nesrećo“ koju je Jelena objavila iste 2014. godine, kao i za singl „Amajlija“ Suzane Jovanović iz 2015. godine. Komponovao je i aranžirao numeru „Ti i ja“ koju su Jelena Krsmanović Marjanović i Marko Gačić snimili iste godine.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: