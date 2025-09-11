Slušaj vest

Saša Kapor u braku je s pevačicom Nikolinom Kovač i njihova zajednica važi za jednu od najsložnijih na estradi. Kapor je za vreme bitisanja na javnoj sceni napravio mnogo promena što se tiče fizičkog izgleda, a do skoro je bio prepoznatljiv po svojoj dugoj kosi.

Međutim, on se odlučio na šok potez pa je kosu potpuno skratio što je iznenadilo njegove obožavaoce.

Video na Tiktoku išao je i uz specifičan opis.

- Dve i po godine je stalo u 20 sekundi - napisao je pevač, te je izazvao je lavinu komentara:

- „Drugi čovek“, „E sad je pravi mačo-men“, „Kako lep čovek“ i „Au, sto puta je lepši“ samo su neki od komplimenata koji su se nizali ispod objave.

Ženi upisan u telefon "Kapri moj"

Nikolina Kovač poznata je po nežnoj energiji i emotivnim pesmama, a nedavno je otvorila dušu i otkrila kada je poslednji put pustila suzu, ali i kako tuga u njenom životu često preraste u umetnost.

- Kada sam bila trudna, gledala sam jednu tursku seriju. Na kraju, glumac i glumica ne budu zajedno. Toliko sam plakala celu noć da sam ujutru sela za klavir, i tada su nastali i muzika i tekst. Svaka moja pesma nosi neku snažnu emociju, ili veliku sreću, ili veliku tugu -priznala je Nikolina.

Saša Kapor i Nikolina Kovač

Njena emotivna priroda često dolazi do izražaja i u privatnom životu, a pevačica je govorila i o svom odnosu sa suprugom Sašom Kaporom, sa kojim je u skladnom braku više od deset godina.

-U telefonu mi je upisan kao „Kapri moj“. Tako sam ga zvala kada smo se upoznali, a uz ime ima i hiljadu srca i zvezdica. Te sitnice su važne. Trudimo se da zadržimo našu intimnost, to što je samo naše. Ako se ljubav ne neguje – komplimentom, osmehom, šalom – sve uvene, pa i ona – rekla je Nikolina.