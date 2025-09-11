Slušaj vest

Haris Berković bio je pobednik jedne od sezona muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". On je osim glasom, i stasom zaludeo ženski rod, a onda je uplovio u vezu s pevačlicom Radom Manojlović.

Njihova veza trajala je nekoliko godina, a kad je sve puklo Haris se potpuno povukao iz medija. Sada s vremena na vreme objavi svoje fotografije na društvenim mrežama, a ono što svi tvrde je to da Berković i danas mami uzdahe ženskog pola.

Obožavaocima je posebno interesantno to što je, osim poslednje 4 fotografije, izbrisao sve ostale i sa društvenih mreža, iako ga prati 115.000 ljudi.

Ovako danas izgleda Haris Berković Foto: Print Screen

 Pevačica mu želi sve najbolje nakon raskida

Podsetimo, Rada Manojlović i Haris Berković raskinuli su vezu 2022. godine, a nakon toga se pevač više nije oglašavao.

Rada je u medijima šturo govorila o raskidu sa kolegom, ali nikada nije želela da kaže šta je bio razlog kraha njihove ljubavi.

- Haris i ja više nismo zajedno. Hvala svim zajedničkim fan stranicama na podršci i apsolutno mu želim svu sreću u karijeri i životu. Neću mnogo komentarisati kao što ni tokom veze nisam komentarisala – napisala je Rada na društvenim mrežama nakon raskida.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"BILA SAM NAVUČENA, NISAM MOGLA DA SE SKINEM..." Teško priznanje Rade Manojlović, otkrila pravu istinu o vezi sa poznatim pevačem: Hteo je..
rada-manojlovic-klub-narodnjaka-14052024-0002.jpg
StarsHARIS BERKOVIĆ LUDO VOLEO RADU PA NESTAO! Pobrisao sve slike s mreža, a sad isplivale fotke: Bez majice i u treningu oduševio obožavateljke (FOTO)
132132132132.jpg
StarsOVO SU SVI POBEDNICI "ZVEZDA GRANDA" U PROTEKLIH 10 GODINA! Samo je jedan iz Srbije, neki su postali zvezde, a evo šta im se dešavalo nakon pobede!
99.jpg
Stars"BILA SAM NAVUČENA, NISAM MOGLA DA SE SKINEM..." Teško priznanje Rade Manojlović, otkrila pravu istinu o vezi sa POZNATIM PEVAČEM: Hteo je..
rada_manojlovic_klub_narodnjaka_14052024_0002.JPG