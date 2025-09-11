POBEDIO U TAKMIČENJU, BIO S PEVAČICOM, A ONDA NESTAO! Sad isplivale slike pevača koga su žene obožavale: Evo kako danas izgleda Haris Berković (FOTO)
Haris Berković bio je pobednik jedne od sezona muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". On je osim glasom, i stasom zaludeo ženski rod, a onda je uplovio u vezu s pevačlicom Radom Manojlović.
Njihova veza trajala je nekoliko godina, a kad je sve puklo Haris se potpuno povukao iz medija. Sada s vremena na vreme objavi svoje fotografije na društvenim mrežama, a ono što svi tvrde je to da Berković i danas mami uzdahe ženskog pola.
Obožavaocima je posebno interesantno to što je, osim poslednje 4 fotografije, izbrisao sve ostale i sa društvenih mreža, iako ga prati 115.000 ljudi.
Pevačica mu želi sve najbolje nakon raskida
Podsetimo, Rada Manojlović i Haris Berković raskinuli su vezu 2022. godine, a nakon toga se pevač više nije oglašavao.
Rada je u medijima šturo govorila o raskidu sa kolegom, ali nikada nije želela da kaže šta je bio razlog kraha njihove ljubavi.
- Haris i ja više nismo zajedno. Hvala svim zajedničkim fan stranicama na podršci i apsolutno mu želim svu sreću u karijeri i životu. Neću mnogo komentarisati kao što ni tokom veze nisam komentarisala – napisala je Rada na društvenim mrežama nakon raskida.
Kurir.rs