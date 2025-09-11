Slušaj vest

Haris Berković bio je pobednik jedne od sezona muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". On je osim glasom, i stasom zaludeo ženski rod, a onda je uplovio u vezu s pevačlicom Radom Manojlović.

Njihova veza trajala je nekoliko godina, a kad je sve puklo Haris se potpuno povukao iz medija. Sada s vremena na vreme objavi svoje fotografije na društvenim mrežama, a ono što svi tvrde je to da Berković i danas mami uzdahe ženskog pola.

Obožavaocima je posebno interesantno to što je, osim poslednje 4 fotografije, izbrisao sve ostale i sa društvenih mreža, iako ga prati 115.000 ljudi.

1/5 Vidi galeriju Ovako danas izgleda Haris Berković Foto: Print Screen

Pevačica mu želi sve najbolje nakon raskida

Podsetimo, Rada Manojlović i Haris Berković raskinuli su vezu 2022. godine, a nakon toga se pevač više nije oglašavao.

Rada je u medijima šturo govorila o raskidu sa kolegom, ali nikada nije želela da kaže šta je bio razlog kraha njihove ljubavi.

- Haris i ja više nismo zajedno. Hvala svim zajedničkim fan stranicama na podršci i apsolutno mu želim svu sreću u karijeri i životu. Neću mnogo komentarisati kao što ni tokom veze nisam komentarisala – napisala je Rada na društvenim mrežama nakon raskida.