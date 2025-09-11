Slušaj vest

Elita 9 počinje za 3 dana, a budući učesnici spremni su za novu sezonu. Mnoga poznata lica opet će se naći u Beloj kući, a ima i onih koji će prvi put okušati sreću u ovom takmičenju.

Među njima je i jedan Španac po imenu Murat Asylguzhin koji je poreklom iz Rusije, ali živi u Madridu.

- Imam 25 godina. Rođen sam u Rusiji, ali živim u Madridu. Imam mnogo prijatelja u Srbiji, učim srpski jezik. Slobodan sam i ovde tražim suprugu. Videćemo... Imam brdo para, znam da vole novac. Drugi put sam u Srbiji, mnogo mi se sviđa Beograd - rekao je Murat za domaće medije.

Mnoge je zanimalo i kakve devojke voli Murat je rekao da nema određeni tip, već voli sve žene.

''Elita 9'' obećava da ispiše novu istoriju rijaliti programa, a među potvrđenim učesnicima su dobro poznate rijaliti zvezde: Maja Marinković, Aleksandra Nikolić, Marko Janjušević Janjuš, Filip Đukić, Bora Santana i drugi.

I takmičarka iz Bugarske u rijalitiju

Posebnu pažnju pred Elitu 9 izazvala je nova učesnica – bugarska voditeljka Petja Bogdanov.

Njeno pojavljivanje nije prošlo nezapaženo, budući da se radi o osobi koja već ima izgrađenu karijeru u javnom životu svoje zemlje. Njena harizma, stav, ali i atraktivan izgled odmah su postali tema komentara na mrežama.

Mnogi se pitaju kako će se snaći u specifičnoj atmosferi rijalitija, gde pravila estradnog i televizijskog života često ne važe.