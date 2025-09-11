Slušaj vest

Dea Đurđević ne voli kada je neko gleda sa sažaljenjem zbog povrede koju je zadobila kada ju je, dok je stajala na trotoaru, udario autobus.

Ona je svojim ličnim primerom pokazala je šta znači biti ''rođeni borac''. Voditeljka danas vodi jedan sasvim običan život, iako je pre šest godina doživela tešku saobraćajnu nesreću.

1/8 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Voditeljka ističe da ne voli kada je neko sažaljeva zbog povrede koju je zadobila.

- Kad me neko pogleda sa onim sažaljivim pogledom, pitam da li bi preživeo ono što sam ja preživela. Nema šta da kukaš , teraš dalje i pamtiš samo smeh. Smeha se najviše iz bolnice sećam. Ne želim da me bilo ko sažaljeva. Borac sam i pobednik, udario me autobus od 10 tona i to sam preživela -rekla je Dea, prenosi Pink.rs.

"Pokrivala sam se da me majka ne vidi bez ruke"

1/7 Vidi galeriju Dea Đurđević šest godina od nesreće Foto: Prinscreen

Kako je tada otkrila, Đurđevićeva nije želela da je majka vidi bez ruke.

- Sećam se kada sam stigla na VMA da su mi rekli šta se sve dešava i da me pitali za ruku. Oni su meni davali da vidim moju majku pre operacije, ali sam tražila da me pokriju do vrata da me ne bi videla bez ruke... Ja sam znala da ću preživeti, ali sam posle šest meseci mrzela ljude, ali sam sve prevazišla uz pomoć psihijatra - kaže voditeljka za podkast "Bez ljutnje, molim".

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: